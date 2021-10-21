Vila Velha oferece nesta quinta (21) 10 mil vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses

Município de Vila Velha disponibiliza nesta quinta-feira (21) 10 mil vagas para vacinação contra a Covid-19

Vale lembrar que pessoas que necessitam da segunda dose da AstraZeneca podem realizar o agendamento da segunda dose com a vacina da Pfizer.

Ao todo, serão distribuídas 10 mil vagas. A administração das vacinas acontece neste sábado (23), na Umef João Calmon, Multivix, Maanaim, Shopping Boulevard e nas Unidades de Saúde de Ulisses Guimarães, Ibes, Araçás e Vila Nova.