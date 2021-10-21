Vila Velha oferece nesta quinta (21) 10 mil vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses

A Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta quinta-feira (21), vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes são para aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer e Coronavac.
Vale lembrar que pessoas que necessitam da segunda dose da AstraZeneca podem realizar o agendamento da segunda dose com a vacina da Pfizer.
Ao todo, serão distribuídas 10 mil vagas. A administração das vacinas acontece neste sábado (23), na Umef João Calmon, Multivix, Maanaim, Shopping Boulevard e nas Unidades de Saúde de Ulisses Guimarães, Ibes, Araçás e Vila Nova.
DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES
- Segunda dose da Coronavac: destinadas às pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (3.000 vagas);
- Primeira dose: voltada para os adolescentes de 12 a 17 anos (500 vagas);
- Dose de reforço: destinadas às pessoas acima dos 60 anos e trabalhadores de saúde, que completaram o esquema vacinal há cinco meses, e imunossuprimidos, que completaram o ciclo vacinal há 28 dias (500 vagas);
- Segunda dose da AstraZeneca ou Pfizer: voltada para o público que recebeu a primeira dose dos imunizantes há 56 dias (6.000 vagas).