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Covid-19

Vila Velha oferece nesta quinta (21) 10 mil vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses

A aplicação das vacinas acontece neste sábado (23). Veja os locais
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

21 out 2021 às 07:56

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 07:56

Carlos Alberto Silva
Município de Vila Velha disponibiliza nesta quinta-feira (21) 10 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta quinta-feira (21), vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes são para aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer e Coronavac. 
Vale lembrar que pessoas que necessitam da segunda dose da AstraZeneca podem realizar o agendamento da segunda dose com a vacina da Pfizer. 
Ao todo, serão distribuídas 10 mil vagas. A administração das vacinas acontece neste sábado (23), na Umef João Calmon, Multivix, Maanaim, Shopping Boulevard e nas Unidades de Saúde de Ulisses Guimarães, Ibes, Araçás e Vila Nova.

DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES

  • Segunda dose da Coronavac: destinadas às pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (3.000 vagas);
  • Primeira dose: voltada para os adolescentes de 12 a 17 anos (500 vagas);
  • Dose de reforço: destinadas às pessoas acima dos 60 anos e trabalhadores de saúde, que completaram o esquema vacinal há cinco meses, e imunossuprimidos, que completaram o ciclo vacinal há 28 dias (500 vagas);
  • Segunda dose da AstraZeneca ou Pfizer: voltada para o público que recebeu a primeira dose dos imunizantes há 56 dias (6.000 vagas).

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