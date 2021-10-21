ES antecipa para 4 meses intervalo para dose de reforço em idosos

Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin em coletiva de imprensa virtual nesta quinta (21) Crédito: Divulgação/Sesa

A nova estratégia de enfrentamento ao vírus no Estado também foi comunicada pelo governador Renato Casagrande (PSB) , em uma rede social, nesta quinta-feira.

??? Vamos antecipar para 4 meses o prazo de aplicação da dose de reforço da vacina contra a COVID-19 para os idosos. Vacinas salvam vidas. Faça seu agendamento. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 21, 2021

Até então, a dose de reforço era administrada com intervalo de cinco meses após a última aplicação . A medida é válida para as vacinas administradas em duas doses ou dose única, no caso, a Janssen.

O secretário Nésio Fernandes explicou que a média móvel de óbitos ( 14 dias), entre as pessoas com mais de 60 anos, chegou ao patamar de 4,5 mortes por dia, em agosto, e 9 óbitos, na média móvel (14 dias), em setembro.

Segundo ele, o crescimento de óbitos e das internações não representa uma nova onda de expansão da doença, mas exige medidas sanitárias que sejam eficazes para combater essa tendência. Uma das ações é a redução do intervalo entre as vacinas.

"Estamos publicando uma resolução hoje que autoriza, a partir de amanhã (22), a aplicação da dose de reforço na população idosa que tenha pelo menos quatro meses de prazo da aplicação de segunda dose, independente da vacina recebida no esquema inicial" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Durante a coletiva, Fernandes revelou que o governo não descarta a possibilidade de ampliar a aplicação do reforço à população, seja para os capixabas com idade menor de 60 anos, ou por grupos específicos, como as pessoas com comorbidade.

ES NÃO VAI REDUZIR INTERVALO ENTRE D1 E D2

Nésio Fernandes também informou que a Secretaria de Estado da Saúde não vai determinar a redução do intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Pfizer e da Astrazeneca na população adulta capixaba.

"O governo do Estado decide manter o prazo de oito semanas entre a D1 e a D2 na aplicação das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Não iremos adotar a redução para prazos menores neste momento da aplicação da D1 e D2", disse Fernandes.

Na avaliação do secretário, o prazo de 21 dias da aplicação da D1 e da D2 adotada por alguns estados pode prejudicar o resultado da vacinação no que diz respeito à eficácia para casos sintomáticos.

Segundo ele, isso é o que apontam os estudos que avaliaram resultado distinto entre a aplicação da D1 e D2 em prazos curtos e prazos ampliados.