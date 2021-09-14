Covid-19: ES reduz intervalo da dose de reforço em idosos com mais de 60 anos

Dose extra poderá ser aplicada cinco meses após segunda dose ou dose única Crédito: Carlos Alberto Silva



O governo do Espírito Santo reduziu para cinco meses o intervalo de tempo de aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em idosos a partir de 60 anos. A medida vale tanto para quem tomou duas doses da vacina quanto quem tomou a dose única, da fabricante Janssen. Até então, a dose de reforço era destinada para a população acima de 70 anos, com intervalo de seis meses após a última aplicação.

A decisão foi publicada por meio de resolução da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (13). O anúncio também foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais.

Priorizaremos a dose de reforço aos idosos de 60+ e com 5 meses de intervalo da D2/DU. Simultaneamente, nesta semana, vacinaremos de 12 a 17 anos com deficiência permanente, com comorbidades, gestantes, puérperas, lactantes e privados de liberdade e iniciaremos de 15 a 17. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) September 14, 2021

Your browser does not support the audio element. ES reduz intervalo da dose de reforço em idosos com mais de 60 anos

De acordo com a resolução, a mudança considera a “elevada vulnerabilidade da população idosa”, que apresenta as “maiores taxas de incidência e letalidade” da Covid-19 mesmo após a vacinação. Segundo o texto, a dose de reforço é uma forma de amplificar a resposta imune dessa faixa etária.

“Os idosos apresentaram menor proteção pelo esquema padrão da vacinação aos mais diversos tipos de imunizantes e com a dose de reforço há a possibilidade de amplificar a resposta imune com doses adicionais de vacinas Covid-19”, diz um trecho do texto, que é assinado pelo secretário de Saúde em exercício, José Maria Justo.

O documento ainda indica que a vacina a ser utilizada na dose de reforço deve ser, preferencialmente, a da fabricante Pfizer. Como alternativa, podem ser usadas as vacinas da Janssen ou Astrazeneca.

A diferença entre os imunizantes é a forma como eles são produzidos. A Pfizer utiliza uma tecnologia de replicação de sequências de RNA, o que deixa o processo mais barato e mais rápido. Já a Janssen e a Astrazeneca são vacinas de vetor viral, que usam uma versão enfraquecida do vírus (mas que não causa a Covid-19) para produzir proteínas do coronavírus.

Todas as vacinas são aprovadas pela Anvisa e têm eficácia comprovada.

VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES

Adolescentes de 12 a 17 anos com deficiências permanentes, com comorbidades, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes; Adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades.

