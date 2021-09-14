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Nesta quarta-feira (15)

Covid-19: Colatina inicia aplicação de 3ª dose da vacina em idosos 80+

O reforço da imunização será aplicado das 8h às 12h em seis locais do município. Serão disponibilizadas 330 doses da Pfizer para cada ponto

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 set 2021 às 17:39
Vacina Pfizer-BioNTech
Idosos receberão a terceira dose com imunizante da Pfizer em Colatina Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, inicia nesta quarta-feira (15) a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação dos imunizantes vai contemplar pessoas com 80 anos ou mais, independente da vacina que tenham recebido anteriormente. 
A chamada dose de reforço será aplicada das 8h às 12h em seis locais do município. Serão disponibilizadas 330 doses da Pfizer para cada ponto. Confira os locais:
  • Ginásito Zito Dalla (Ademc)
  • Clube da ACD
  • Arena Unesc
  • Escola Lions Clube
  • Clube da Samaritana
  • Clube Itajuby
Para receber o imunizante, é necessário ter completado o intervalo de seis meses após a segunda dose e levar a identidade, o CPF e o comprovante de recebimento das duas doses. 

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