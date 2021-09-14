Covid-19: Colatina inicia aplicação de 3ª dose da vacina em idosos 80+

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, inicia nesta quarta-feira (15) a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação dos imunizantes vai contemplar pessoas com 80 anos ou mais, independente da vacina que tenham recebido anteriormente.
A chamada dose de reforço será aplicada das 8h às 12h em seis locais do município. Serão disponibilizadas 330 doses da Pfizer para cada ponto. Confira os locais:
- Ginásito Zito Dalla (Ademc)
- Clube da ACD
- Arena Unesc
- Escola Lions Clube
- Clube da Samaritana
- Clube Itajuby
Para receber o imunizante, é necessário ter completado o intervalo de seis meses após a segunda dose e levar a identidade, o CPF e o comprovante de recebimento das duas doses.