Covid-19: Linhares inicia aplicação de 3ª dose da vacina em idosos

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, iniciou nesta segunda-feira (13) a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, inicialmente, serão imunizados apenas os moradores de Instituições de Longa Permanência (ILPIs).
Após a aplicação da dose de reforço dos idosos que estão em abrigos, a expectativa é começar a imunizar com a terceira dose a população idosa acamada. Segundo estimativa da Secretaria Municipal de Saúde, 130 idosos que vivem em abrigos e há cerca de mil acamados ou domiciliados.
Ainda de acordo com a secretaria, todos os idosos residentes em abrigos que já completaram o esquema vacinal — com duas doses ou dose única — há, no mínimo, seis meses, podem receber a dose de reforço. A vacinação desse público acontecerá nas próprias instituições, sem a necessidade de deslocamento dos moradores.
PFIZER NA DOSE DE REFORÇO
Para a terceira dose, Linhares informou que vai usar o imunizante da Pfizer, conforme recomendação do Ministério da Saúde.
O secretário Municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, afirma que, conforme Linhares for recebendo novos lotes, a aplicação da dose de reforço deverá ser estendida aos demais idosos acima de 70 anos.