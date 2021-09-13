Covid-19: Linhares inicia aplicação de 3ª dose da vacina em idosos

Covid-19: Linhares iniciou a aplicação da terceira dose da vacina em idosos Crédito: Prefeitura de Linhares

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , iniciou nesta segunda-feira (13) a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, inicialmente, serão imunizados apenas os moradores de Instituições de Longa Permanência (ILPIs).

Após a aplicação da dose de reforço dos idosos que estão em abrigos, a expectativa é começar a imunizar com a terceira dose a população idosa acamada. Segundo estimativa da Secretaria Municipal de Saúde, 130 idosos que vivem em abrigos e há cerca de mil acamados ou domiciliados.

Ainda de acordo com a secretaria, todos os idosos residentes em abrigos que já completaram o esquema vacinal — com duas doses ou dose única — há, no mínimo, seis meses, podem receber a dose de reforço. A vacinação desse público acontecerá nas próprias instituições, sem a necessidade de deslocamento dos moradores.

PFIZER NA DOSE DE REFORÇO

Para a terceira dose, Linhares informou que vai usar o imunizante da Pfizer, conforme recomendação do Ministério da Saúde.