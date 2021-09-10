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Criança tem 4 anos

Homem é preso suspeito de estuprar filha da namorada em Linhares

A menina reclamou de ardência nas partes íntimas e relatou à mãe ter sido tocada pelo homem, que era namorado da mulher. Suspeito foi autuado por estupro de vulnerável

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 16:15

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 set 2021 às 16:15
16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares, onde o suspeito foi autuado por estupro de vulnerável Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (10) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de abusar sexualmente da filha da namorada. A menina de quatro anos reclamou de ardência nas partes íntimas e disse ter sido tocada pelo indivíduo. Para preservar a identidade da vítima, a reportagem não vai divulgar o nome dos envolvidos e do bairro onde o caso foi registrado.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para ir ao local onde a família mora e, no endereço, ouviram a mãe da criança. Ela relatou aos policiais ter sido surpreendida após sua filha de quatro anos reclamar de ardência nas partes íntimas e relatar ter sido tocada com os dedos e pelo órgão sexual do namorado da mãe.
A PM informou que os militares foram em busca do suspeito e, quando o encontraram, os policiais perceberam que o homem demonstrou extremo nervosismo ao ser indagado e o encaminharam à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Já a criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de um bairro do município, acompanhada da mãe, e o Conselho Tutelar foi acionado.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo afirmou que as investigações feitas pela equipe da delegacia do município confirmaram que o abuso sexual foi praticado pelo homem. "Foi constatada a veracidade do fato, que realmente essa pessoa que foi conduzida abusou sexualmente da criança", disse.
Por nota, a Polícia Civil afirmou que o homem foi autuado e será encaminhado ao sistema penitenciário. Ressaltou ainda que a criança passou por exames periciais realizados pelo médico legista, mas a corporação não tem autorização para divulgar o resultado. Veja a nota na íntegra:
"A Polícia Civil informa que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Ele será encaminhado ao sistema prisional. A criança foi encaminhada aos exames periciais, que foram realizados pelo médico legista. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre resultados de exames."

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