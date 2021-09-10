Homem é morto em confronto com a PM em Linhares

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Um jovem de 22 anos morreu em um confronto com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (9). O caso ocorreu no bairro Olaria, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . De acordo com informações da PM, o homem teria sacado uma armada contra os policiais. Populares afirmaram que a vítima comercializava entorpecentes na comunidade e portava arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar , a guarnição se deslocou até o bairro Olaria, após receber informações de que um indivíduo conhecido como “Gigante” estava comercializando entorpecentes na comunidade e portando arma de fogo.

Próximo a uma plantação de cacau, a patrulha se deparou com o suspeito, que de acordo com os militares, sacou uma arma de fogo e apontou na direção deles. Neste momento, os policiais efetuaram disparos contra o homem.

Gigante foi atingido e caiu no chão. Com ele foi encontrado um coldre velado na cintura e uma pochete contendo oito pedaços de substância análoga à maconha, 35 pedras de substância similar ao crack e R$ 775,75 em várias notas e moedas, além de um celular.

A Polícia Militar encaminhou o homem ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas ele não resistiu e morreu. Já na unidade, no bolso da bermuda dele, foi encontrado R$ 1 mil em espécie. O material recolhido foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.