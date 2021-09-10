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Bairro Olaria

Homem é morto em confronto com a PM em Linhares

Jovem de 22 anos teria resistido à ação da Polícia Militar e acabou baleado e morto. Segundo informações da polícia, ele sacou uma arma contra os militares
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 set 2021 às 11:37

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 11:37

16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um jovem de 22 anos morreu em um confronto com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (9). O caso ocorreu no bairro Olaria, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da PM, o homem teria sacado uma armada contra os policiais. Populares afirmaram que a vítima comercializava entorpecentes na comunidade e portava arma de fogo. 
Segundo a Polícia Militar, a guarnição se deslocou até o bairro Olaria, após receber informações de que um indivíduo conhecido como “Gigante” estava comercializando entorpecentes na comunidade e portando arma de fogo.
Próximo a uma plantação de cacau, a patrulha se deparou com o suspeito, que de acordo com os militares, sacou uma arma de fogo e apontou na direção deles. Neste momento, os policiais efetuaram disparos contra o homem.
Gigante foi atingido e caiu no chão. Com ele foi encontrado um coldre velado na cintura e uma pochete contendo oito pedaços de substância análoga à maconha, 35 pedras de substância similar ao crack e R$ 775,75 em várias notas e moedas, além de um celular.
A Polícia Militar encaminhou o homem ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas ele não resistiu e morreu. Já na unidade, no bolso da bermuda dele, foi encontrado R$ 1 mil em espécie. O material recolhido foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.
De acordo com o titular da delegacia do município, delegado Fabrício Lucindo, o homem morto tinha várias passagens pela polícia e já chegou a ser preso. "No momento da ação da Polícia Militar no bairro Olaria, ele acabou resistindo à ação da PM e acabou, infelizmente, sendo alvejado e morto", afirmou à reportagem da TV Gazeta Norte

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