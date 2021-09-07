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BR 101

Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Linhares

O crime ocorreu às margens da BR 101, na altura do quilômetro 165. Nenhum suspeito do crime foi preso
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 set 2021 às 17:49

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 17:49

Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Linhares
Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Linhares Crédito: Leitor / A Gazeta
Dois homens foram assassinados a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (7). O crime ocorreu às margens da BR 101, na altura do quilômetro 165. Os suspeitos do crime ainda não foram presos.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em um carro quando foram alvejadas pelos criminosos. Ainda de acordo com a PM, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do ato.
A perícia foi acionada. Procurada, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência estava em andamento e não tinha outras informações. Os dois homens não foram identificados.

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