Mãe esfaqueia a própria filha por ciúmes do marido em Vila Velha

Mãe esfaqueia a filha em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

TV Gazeta. Uma dona de casa de 56 anos esfaqueou a própria filha, de 36, por ciúmes do marido — padrasto da moça. A agressão aconteceu na noite desta segunda-feira (6), no bairro Barramares, em Vila Velha . A Polícia Militar foi acionada para conter uma briga envolvendo violência doméstica e, quando a equipe chegou ao local, constatou que se tratava de lesão corporal. A mulher confessou aos policiais a agressão. As informações são da repórter Daniela Carla, da

De acordo com informações do boletim de ocorrência da PM, tudo começou após dois adolescentes contarem para a suspeita que a filha dela estava tendo um relacionamento amoroso com o padrasto. Ao tirar satisfação com o homem, um catador de materiais recicláveis de 65 anos, os dois iniciaram uma discussão e ele a teria agredido com tapas e xingamentos.

Ainda conforme a ocorrência, a mulher teria pegado uma faca para se defender e a filha ficou entre o casal para tentar proteger o padrasto, levando uma facada profunda no braço.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a filha da mulher para o Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha. A vítima precisou levar quatro pontos no ferimento. O catador de materiais recicláveis fugiu do local e não foi localizado pela polícia.

Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, mãe e filha apresentavam sinais de embriaguez e a faca utilizada pela suspeita da agressão não foi encontrada.