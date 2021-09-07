Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Barramares

Mãe esfaqueia a própria filha por ciúmes do marido em Vila Velha

Agressões ocorreram nesta segunda-feira (6) durante uma briga após a mulher ouvir relatos de que a filha de 36 anos estaria tendo um relacionamento amoroso com o padrasto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 set 2021 às 10:31

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 10:31

Mãe esfaqueia a filha em Vila Velha
Mãe esfaqueia a filha em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Uma dona de casa de 56 anos esfaqueou a própria filha, de 36, por ciúmes do marido — padrasto da moça. A agressão aconteceu na noite desta segunda-feira (6), no bairro Barramares, em Vila Velha. A Polícia Militar foi acionada para conter uma briga envolvendo violência doméstica e, quando a equipe chegou ao local, constatou que se tratava de lesão corporal. A mulher confessou aos policiais a agressão. As informações são da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
De acordo com informações do boletim de ocorrência da PM, tudo começou após dois adolescentes contarem para a suspeita que a filha dela estava tendo um relacionamento amoroso com o padrasto. Ao tirar satisfação com o homem, um catador de materiais recicláveis de 65 anos, os dois iniciaram uma discussão e ele a teria agredido com tapas e xingamentos.
Ainda conforme a ocorrência, a mulher teria pegado uma faca para se defender e a filha ficou entre o casal para tentar proteger o padrasto, levando uma facada profunda no braço. 
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a filha da mulher para o Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha. A vítima  precisou levar quatro pontos no ferimento. O catador de materiais recicláveis fugiu do local e não foi localizado pela polícia.
Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, mãe e filha apresentavam sinais de embriaguez e a faca utilizada pela suspeita da agressão não foi encontrada. 
Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência foi registrada como lesão corporal e as partes foram conduzidas ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), ouvidas e liberadas, pois não houve interesse da vítima em representar criminalmente contra a autora. Já a assessoria de comunicação da PM informou que não tem acesso às ocorrências geradas e encerradas em plantões  durante fins de semana e feriados.

Veja Também

Policial reage a assalto em semáforo e atira contra dupla em Vila Velha

Filha agride e mata a mãe de 76 anos em Baixo Guandu

Homem agride mulher com panela na cabeça e é preso em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados