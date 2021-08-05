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Noroeste do ES

Filha agride e mata a mãe de 76 anos em Baixo Guandu

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada morta sobre a cama e apresentava várias lesões no rosto provenientes de agressões físicas

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 11:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 ago 2021 às 11:57
Lindaura Vieira de Souza, de 49 anos, e a mãe Luzia Eccel Vieira, de 76 anos Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta
Uma mulher identificada como Lindaura Vieira de Souza, de 49 anos, matou a mãe Luzia Eccel Vieira, de 76, na madrugada desta quinta-feira (5), no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada morta sobre a cama e apresentava várias lesões no rosto provenientes de agressões físicas.
Lindaura foi encontrada dentro de casa e, de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, estava bastante desorientada, falando coisas desconexas e apresentava arranhões no tórax e pescoço, além de manchas de sangue nos dedos das mãos. Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.
Neto da vítima e sobrinho da suspeita, Vinícius Vieira dos Anjos foi um dos primeiros a chegar ao local do crime. Ele relata que a tia estava desorientada e gritando que havia matado a própria mãe, momento em que a idosa foi encontrada morta. "Para mim, foi um choque. Quando entrei no quarto, me deparei com ela toda ensanguentada e cheia de hematomas. Aquilo cortou o meu coração", desabafa. 
Vinícius afirma que a tia se separou recentemente e voltou a morar com a vítima. Ele explicou que a suspeita apresentava um quadro depressivo e que, algumas vezes, se desentendia com a idosa. 
Luzia Eccel Vieira, de 76 anos, foi morta em Baixo Guandu
Luzia Eccel Vieira, de 76 anos, foi morta em Baixo Guandu Crédito: Acervo familiar
Amiga e vizinha da vítima, Nair Mendonça conta que Luzia era uma pessoa muito querida entre os moradores e que sua morte vai deixar um vazio. "Ela era uma pessoa muito boa. Quero guardar lembranças do nosso último encontro na terça-feira. Conversamos, e ela estava alegre", lembra a vizinha. 
Por meio de nota, a Polícia Civil afirma que a ocorrência está em andamento na delegacia do município. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado com a suspeita conduzida", diz o texto.
Ainda de acordo com a PC, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, mas a família afirma que o corpo foi para Linhares. Questionada, a polícia ainda não se posicionou sobre a situação.  

Atualização

05/08/2021 - 3:45
Após a publicação desta matéria, a reportagem conseguiu contato com um familiar e com uma amiga da vítima. As informações foram inseridas no texto.

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Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

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