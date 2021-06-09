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Idosa que mora em ilha usa teleférico para ir se vacinar em Baixo Guandu

Dona Nair Silva Santos, de 75 anos, mora em uma ilha no Rio Doce e foi vacinada na "gaiolinha" do teleférico, transporte usado na região. Veja o vídeo
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

09 jun 2021 às 18:52

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:52

Em locais remotos, as pessoas precisam vencer muitos obstáculos para ter acesso às vacinas. É o caso da Dona Nair Silva Santos, de 75 anos, que mora em uma ilha no Rio Doce, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. Ela precisou pegar um teleférico para receber as doses contra a Covid-19 e a Influenza. Mas isso não desanimou a espera pelo alívio da imunização.
Nessa terça-feira (8), a idosa fez a terceira viagem para se vacinar, dessa vez para receber o imunizante contra a gripe. Anteriormente, ela já havia atravessado o Rio Doce de teleférico para ser vacinada contra o coronavírus.
Moradora de Ilha, idosa usa teleférico para se vacinar no ES
Moradora de Ilha, idosa usa teleférico para se vacinar no ES Crédito: Reprodução
A idosa recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus no dia 24 de março e a segunda no último dia 13. Ela foi acompanhada pela neta. As duas e mais três pessoas moram na Ilha de Mascarenhas. Dona Nair vive há 50 anos no local. O teleférico é a maneira mais comum de acesso à região.
Para a imunização, um técnico de enfermagem, dois agentes comunitários e um motorista foram ao local. De acordo com dados da Prefeitura de Baixo Guandu, mais de 14 mil doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas na cidade. 

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