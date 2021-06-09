Idosa que mora em ilha usa teleférico para ir se vacinar em Baixo Guandu

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Em locais remotos, as pessoas precisam vencer muitos obstáculos para ter acesso às vacinas. É o caso da Dona Nair Silva Santos, de 75 anos, que mora em uma ilha no Rio Doce , em Baixo Guandu , Noroeste do Espírito Santo. Ela precisou pegar um teleférico para receber as doses contra a Covid-19 e a Influenza. Mas isso não desanimou a espera pelo alívio da imunização.

Nessa terça-feira (8), a idosa fez a terceira viagem para se vacinar, dessa vez para receber o imunizante contra a gripe. Anteriormente, ela já havia atravessado o Rio Doce de teleférico para ser vacinada contra o coronavírus.

Moradora de Ilha, idosa usa teleférico para se vacinar no ES Crédito: Reprodução

A idosa recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus no dia 24 de março e a segunda no último dia 13. Ela foi acompanhada pela neta. As duas e mais três pessoas moram na Ilha de Mascarenhas. Dona Nair vive há 50 anos no local. O teleférico é a maneira mais comum de acesso à região.