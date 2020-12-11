Céu com dois arco-íris é registrado em Baixo Guandu, no interior do ES

O ceú de coloração incrível foi registrado em Baixo Guandu nesta quinta (10) Crédito: Jovander Pito

A calmaria que normalmente precede a tempestade, desta vez, veio depois, em forma de bonança. Uma cena incrível, após um dia inteiro de chuva, foi registrada no céu de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, por Jovander Pito, por volta das 18h20 desta quinta-feira (10). A mistura das cores e dos tons, além da presença de dois arco-íris, chamou a atenção do fotógrafo, que registrou o momento único pelo celular.

Ele contou que estava assistindo a uma aula online e foi alertado pela irmã, que ligou para ele e pediu que olhasse o céu. As cores e a beleza chegaram a assustá-lo, já que o clima na cidade durante toda esta quinta (10) foi de chuva.

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"Foi espetacular e foi muito rápido. Estava em uma aula, minha irmã me ligou e falou ‘olha pela janela’. Tomei um susto! Estava chovendo torrencialmente e, de repente, quando olhei pela janela, estavam aquelas cores maravilhosas! Choveu o dia inteiro, bem forte mesmo. Nem percebi que tinha parado. No final do dia, aconteceu essa cena maravilhosa", exclamou.

Jovander ainda cravou: mora há 39 anos em Baixo Guandu e nunca viu um céu como esse. Segundo Jovander, o fenômeno foi rápido, durando apenas cerca de cinco minutos. Ele contou que chegou a pensar em pegar a câmera para capturar o momento, mas não deu tempo. Felizmente, ele conseguiu registrar pelo celular.

MAS DOIS ARCO-ÍRIS AO MESMO TEMPO?

O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ) Hugo Ramos explicou que, pelo ângulo de visão, é possível afirmar que são, de fato, dois arco-íris, sendo que o mais próximo é um arco-íris primário e o mais distante, um secundário. Ele afirmou que as cores não parecem tão vivas por conta do ângulo de visão da imagem.