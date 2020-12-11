Céu com dois arco-íris é registrado em Baixo Guandu, no interior do ES

A calmaria que normalmente precede a tempestade, desta vez, veio depois, em forma de bonança. Uma cena incrível, após um dia inteiro de chuva, foi registrada no céu de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, por Jovander Pito, por volta das 18h20 desta quinta-feira (10). A mistura das cores e dos tons, além da presença de dois arco-íris, chamou a atenção do fotógrafo, que registrou o momento único pelo celular.
Ele contou que estava assistindo a uma aula online e foi alertado pela irmã, que ligou para ele e pediu que olhasse o céu. As cores e a beleza chegaram a assustá-lo, já que o clima na cidade durante toda esta quinta (10) foi de chuva.
"Foi espetacular e foi muito rápido. Estava em uma aula, minha irmã me ligou e falou ‘olha pela janela’. Tomei um susto! Estava chovendo torrencialmente e, de repente, quando olhei pela janela, estavam aquelas cores maravilhosas! Choveu o dia inteiro, bem forte mesmo. Nem percebi que tinha parado. No final do dia, aconteceu essa cena maravilhosa", exclamou.
Jovander ainda cravou: mora há 39 anos em Baixo Guandu e nunca viu um céu como esse. Segundo Jovander, o fenômeno foi rápido, durando apenas cerca de cinco minutos. Ele contou que chegou a pensar em pegar a câmera para capturar o momento, mas não deu tempo. Felizmente, ele conseguiu registrar pelo celular.
MAS DOIS ARCO-ÍRIS AO MESMO TEMPO?
O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos explicou que, pelo ângulo de visão, é possível afirmar que são, de fato, dois arco-íris, sendo que o mais próximo é um arco-íris primário e o mais distante, um secundário. Ele afirmou que as cores não parecem tão vivas por conta do ângulo de visão da imagem.
Ele ainda constatou que a presença de dois arco-íris ao mesmo tempo não é algo tão frequente, mas que não pode ser considerado um evento raro. Isso porque, segundo Hugo, a decomposição dos raios solares podem atravessar uma camada de ar totalmente úmida, formando mais de um arco-íris.