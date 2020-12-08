Estrela de Natal - Fenômeno raro será visto após séculos sem se formar
Um fenômeno astronômico raro conhecido como Estrela de Natal a conjunção dos planetas Saturno e Júpiter formando dois pontos brilhantes acontecerá nesta segunda-feira (21) após ficar quase 800 anos sem se formar. Os planetas estarão muito próximos e vão se alinhar, formando uma espécie de planeta duplo. De acordo com o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o fenômeno poderá ser visto não só do Estado e do país, mas de todo o Planeta Terra.
Um ponto de luz radiante poderá ser observado logo após o pôr-do-sol. Mestre em astrofísica e coordenador do GOA, Márcio Malacarne explica que os planetas já estão visíveis a olho nu esta noite e em todas as noites até o final do ano mas o acontecimento raro, o grande fenômeno que é a formação do "planeta duplo" com dois pontos brilhantes, será mesmo no dia 21 de dezembro, data em que começa o verão. "Basta olhar para a direção oeste, logo após o pôr do sol, até cerca de 20h. A máxima aproximação ocorre dia 21 de dezembro, mesmo dia do solstício de verão", detalha.
"De 20 em 20 anos, Júpiter e Saturno entram em conjunção (ficam alinhados). Desta vez, é ainda mais especial e rara, pela proximidade entre eles. Na última conjunção, que ocorreu no ano 2000, foi com os planetas muito próximos da direção do Sol, dificultando a visualização a olho nu"
Malacarne completa dizendo que outra conjunção tão rara como esta, a menos de 1 grau, acontecerá somente em 2080, quando novamente os planetas vão estar bem próximos. A última vez que estiveram a menos de 1 grau de separação foi há mais de 300 anos, de acordo com o astrofísico. "Poderá ser visto de qualquer lugar da Terra. Basta o horizonte oeste estar sem nuvens. Não precisa de instrumentos para acompanhar a aproximação", disse o especialista.
E para apreciar ainda mais o fenômeno, o astrofísico recomenda a utilização de um binóculo, luneta ou telescópio, para ter uma melhor visão da aproximação e dos detalhes dos planetas, como anéis de Saturno, satélites e a "Grande Mancha Vermelha" em Júpiter. "Se não estiver nublado, o GOA fará uma transmissão ao vivo no dia 21 de dezembro, das 18h às 20h. Não teremos atendimentos presenciais", finalizou.
"CONJUNÇÃO"
A reportagem de A Gazeta também conversou com Josina Nascimento, pesquisadora do Observatório Nacional, MCTI, que explicou um pouco mais sobre o termo "conjunção".
"A conjunção entre os dois astros ocorre quando os dois estão sobre uma mesma linha, quando vistos aqui da Terra. Essa conjunção é particularmente interessante porque os dois planetas vão ficar muito próximos no céu e poderão ser vistos juntos de uma só vez no mesmo campo de visão, se você olhar por um binóculo ou telescópio", disse.
Josina classificou a visão como "fantástica", porque, se visto de um telescópio com um bom aumento, alguns satélites de Júpiter e de Saturno serão bem visíveis, e se terá no campo de visão ao mesmo tempo os dois planetas e os seus principais satélites.
"Já pode começar a acompanhar desde hoje. A olho nu os planetas parecem estrelas, mas fica fácil distinguir no céu porque Júpiter é bem brilhante e Saturno (menos brilhante) será visto próximo de Júpiter"
O Observatório Nacional também fará uma transmissão ao vivo do fenômeno, que poderá ser acompanhada no canal youtube.com/observatorionacional.
CURIOSIDADES
No caso, o evento é chamado de "grande conjunção" por envolver os dois maiores planetas conhecidos da nossa galáxia. Os dois planetas ficam alinhados uma vez a cada duas décadas, uma vez que Júpiter leva aproximadamente 12 anos a dar uma volta ao Sol contra os 30 anos de Saturno.
O fenômeno também conhecido como "Estrela de Belém" é a formação dos dois pontos brilhantes dos planetas alinhados. A conclusão foi do astrônomo alemão Johannes Kepler, no ano de 1614. Há ainda teorias que sugerem que a estrela que guiou os Três Reis Magos até Belém resulte de uma conjunção tripla de Júpiter, Saturno e Vênus. Muitos cristãos olham para a estrela como um sinal milagroso que marcou o nascimento de Cristo.
PREVISÃO DO TEMPO PARA A DATA
A reportagem de A Gazeta acionou o Instituto Climatempo para saber como estará o céu no Espírito Santo no dia do fenômeno astronômico, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Em consulta no site do instituto, a previsão mostra que o dia 21, uma segunda-feira, deve ser de sol sem nuvens no céu. A noite deve ser de tempo aberto, sem nuvens.