Meteoro cruza o céu da Grande Vitória e impressiona pelo brilho

Meteoro é avistado no céu da Grande Vitória na noite desta segunda-feira (07) Crédito: Reprodução/Exoss

Um meteoro com magnitude muito brilhante pôde ser visto no céu da Grande Vitória na noite desta segunda-feira (7). De acordo com o registro do projeto de monitoramento de meteoros, o Exoss, a passagem aconteceu às 21h23 e durou um segundo.

A administradora Luciana Fontes é associada ao programa de monitoramento e enviou imagens ao Gazeta Online. Ela explica que o brilho do meteoro o classifica na categoria fireball (bola de fogo, em tradução), de magnitude -4 e equivalente ao brilho do planeta Vênus.

"A partir da magnitude -4 são considerados objetos muito brilhantes. Eu classifiquei dessa forma com as imagens da minha câmera, mas outra pessoa, que também faz o monitoramento, viu a olho nu e classificou como -6, que seria mais brilhante ainda. Tudo depende do posicionamento da câmera, iluminação, tem muitas questões técnicas e, por isso, é importante fazer o registro para podermos analisar e definir as características com mais exatidão", explica Luciana.

Luciana completa, ainda, que não há possibilidade do corpo celeste ter tocado o chão, já que a forma como ele brilha no momento em que atinge a atmosfera indica que ele tenha se pulverizado totalmente.