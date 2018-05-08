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Fireball

Meteoro cruza o céu da Grande Vitória e impressiona pelo brilho

o registro do projeto de monitoramento de meteoros, o Exoss, é de um segundo de duração e o brilho do corpo celeste é equivalente ao do planeta Vênus. Veja o vídeo

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 11:55
Meteoro é avistado no céu da Grande Vitória na noite desta segunda-feira (07) Crédito: Reprodução/Exoss
Um meteoro com magnitude muito brilhante pôde ser visto no céu da Grande Vitória na noite desta segunda-feira (7). De acordo com o registro do projeto de monitoramento de meteoros, o Exoss, a passagem aconteceu às 21h23 e durou um segundo.
A administradora Luciana Fontes é associada ao programa de monitoramento e enviou imagens ao Gazeta Online. Ela explica que o brilho do meteoro o classifica na categoria fireball (bola de fogo, em tradução), de magnitude -4 e equivalente ao brilho do planeta Vênus.
"A partir da magnitude -4 são considerados objetos muito brilhantes. Eu classifiquei dessa forma com as imagens da minha câmera, mas outra pessoa, que também faz o monitoramento, viu a olho nu e classificou como -6, que seria mais brilhante ainda. Tudo depende do posicionamento da câmera, iluminação, tem muitas questões técnicas e, por isso, é importante fazer o registro para podermos analisar e definir as características com mais exatidão", explica Luciana.
Luciana completa, ainda, que não há possibilidade do corpo celeste ter tocado o chão, já que a forma como ele brilha no momento em que atinge a atmosfera indica que ele tenha se pulverizado totalmente.
Veja o vídeo abaixo:

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