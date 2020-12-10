Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Chuva deve permanecer no ES por mais seis dias, diz Defesa Civil

O Corpo de Bombeiros divulgou um relatório nesta quinta (10) com previsão de chuvas até o dia 16; regiões Sul e Serrana, além da Grande Vitória devem ser as mais afetadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 20:40

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 20:40

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva deve permanecer no Espírito Santo até o dia 16, segundo a Defesa Civil Crédito: Fernando Madeira
As chuvas que causaram estragos no Espírito Santo, principalmente na região Sul e na Grande Vitória, devem permanecer no Estado até o próximo dia 16. A previsão foi divulgada em um relatório do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (10), ressaltando, ainda, que as regiões Sul, Serrana e a Grande Vitória devem ser novamente as mais afetadas.
O major Siwamy, do Corpo de Bombeiros, afirmou que o volume de chuvas que atingiu o Estado durante a quarta (9) e a quinta-feira (10) - chegando a mais de 180 mm na Serra, município mais atingido - estava na previsão das forças de segurança. Ele afirmou que haverá uma diminuição do volume já a partir da noite desta quinta (10) e também na sexta (11), mas, no final de semana, a chuva pode voltar a aumentar, se mantendo até o dia 16.
O major Siwany, do Corpo de Bombeiros
O major Siwany, do Corpo de Bombeiros Crédito: Daniel Pasti
"A tendência é que, no decorrer dessa noite (10), esse nível de chuvas vá diminuindo. Na sexta-feira (11), vai ter pancadas isoladas de chuva de uma intensidade moderada, não tão forte quanto os últimos dois dias, nas regiões Sul, Serrana, na Grande Vitória e Noroeste. Na parte mais Nordeste, onde é mais plano, não vamos ter tanta incidência assim", afirmou.
O major informou também que as ocorrências registradas pelas forças de Defesa Civil e de proteção do Estado foram diferentes no interior, onde o aumento do nível dos rios causou mais preocupação, e na região Metropolitana, por conta da dificuldade dos municípios na drenagem da água da chuva.

Veja Também

Inpe alerta para risco de chuva forte em 67 cidades do ES

Acompanhe em tempo real os impactos da chuva no Espírito Santo

"Foi diferente para a Grande Vitória e para o interior. Cariacica e Serra tiveram quedas de muros e partes de residências afetadas, mas sem vítimas. Já no interior, a gente teve muitas atuações relacionadas a inundações. Na Grande Vitória, temos problemas de drenagem de água pluvial. Já no interior, temos o aumento do nível dos rios. Isso gera queda de barreiras, encostas que deslizam, quedas de árvores e contribui para obstruir vias também", ressaltou.

"AGIMOS COM ANTECEDÊNCIA"

Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, 14 pessoas ficaram desalojadas em todo o Estado em decorrência das chuvas, sendo seis em Cariacica e oito em Ibiraçu, na região Norte. O major Siwamy creditou isso ao aprendizado das forças de defesa com os outros eventos que aconteceram no Estado neste ano.
"Em janeiro, passamos por aquele evento forte, em junho tivemos outro alerta parecido com esse, então a memória está muito forte. As pessoas acreditaram que os alertas, os avisos que chegaram eram importantes, que era importante acatar as orientações da Defesa Civil Municipal e toda essa antecedência fez o nosso pessoal, que está atuando nos municípios, agir com antecedência. Considero que, pelo nível de chuvas que a gente teve, esse número de desalojados, que a gente considera baixo, se dá por uma atuação antecipada dos órgãos de proteção e Defesa Civil", ressaltou.

Veja Também

Chuva causa pontos de interdição em rodovias que cortam o ES

Pontes destruídas e alerta para "grande enchente" após chuva no Sul do ES

O major reiterou, porém, que ainda haverá mais incidência de chuvas no Estado e, por isso, a população deve continuar em alerta e seguindo as orientações da Defesa Civil. Ele lembrou que a atenção deve ser redobrada para as pessoas que moram em área de risco.
"As pessoas que residem em áreas de risco devem prestar muita atenção. Se mora próximo a encostas, barrancos, se tiver minando água, postes, cercas e árvores inclinando, rachaduras em casa, barulhos estranhos, são todos sinais de perigo. Frente a isso, não pense duas vezes antes de sair de casa. Deve ir para a casa de parentes, amigos e fazer contato com os números de emergência dos Bombeiros, 193 e 199", finalizou.

LEIA MAIS SOBRE AS CHUVAS NO ES

Chuva no ES: árvore cai e interdita trecho da BR 259 em Colatina

Chuva causa pontos de interdição em rodovias que cortam o ES

Chuva no ES: rio transborda e alaga ruas e casas em Pancas

Chuva no ES: prefeito de Castelo diz que há mais de 180 desalojados

Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Ibiraçu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite
Imagem de destaque
Falta de sinalização e buracos elevam risco de acidentes na BR 259 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados