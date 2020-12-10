Inpe alerta para risco de chuva forte em 67 cidades do ES

A semana promete continuar chuvosa no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta quinta-feira (10), um alerta para a ocorrência de chuvas de moderada a forte intensidade em 67 municípios do Estado. O alerta inclui cidades de todas as regiões do Espírito Santo e vale até as 9 horas desta sexta-feira (11).
O Inpe alerta ainda que "a manutenção da condição de chuva ao longo do período resultará em acumulados elevados que poderão causar transtornos e oferecer riscos a população".
VEJA A LISTA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória