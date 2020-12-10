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Aviso de atenção

Inpe alerta para risco de chuva forte em 67 cidades do ES

Alerta inclui cidades de todas as regiões do Espírito Santo e vale até as 9h desta sexta-feira (11). Veja a lista de municípios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 12:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:00

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva forte atinge Vitória Crédito: Fernando Madeira
A semana promete continuar chuvosa no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta quinta-feira (10), um alerta para a ocorrência de chuvas de moderada a forte intensidade em 67 municípios do Estado. O alerta inclui cidades de todas as regiões do Espírito Santo e vale até as 9 horas desta sexta-feira (11).
O Inpe alerta ainda que "a manutenção da condição de chuva ao longo do período resultará em acumulados elevados que poderão causar transtornos e oferecer riscos a população".

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ES em alerta: Serra é cidade capixaba onde mais choveu em 24h

Acompanhe em tempo real os impactos da chuva no Espírito Santo

VEJA A LISTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivácqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Cariacica
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição da Barra
  18. Conceição do Castelo
  19. Domingos Martins
  20. Ecoporanga
  21. Fundão
  22. Governador Lindenberg
  23. Guarapari
  24. Ibatiba
  25. Ibiraçu
  26. Ibitirama
  27. Iconha
  28. Irupi
  29. Itaguaçu
  30. Itapemirim
  31. Itarana
  32. Iúna
  33. Jaguaré
  34. Jerônimo Monteiro
  35. João Neiva
  36. Laranja da Terra
  37. Linhares
  38. Mantenópolis
  39. Marataízes
  40. Marechal Floriano
  41. Marilândia
  42. Montanha
  43. Mucurici
  44. Muniz Freire
  45. Nova Venécia
  46. Pancas
  47. Pinheiros
  48. Piúma
  49. Ponto Belo
  50. Rio Bananal
  51. Rio Novo do Sul
  52. Santa Leopoldina
  53. Santa Maria de Jetibá
  54. Santa Teresa
  55. São Domingos do Norte
  56. São Gabriel da Palha
  57. São Mateus
  58. São Roque do Canaã
  59. Serra
  60. Sooretama
  61. Vargem Alta
  62. Venda Nova do Imigrante
  63. Viana
  64. Vila Pavão
  65. Vila Valério
  66. Vila Velha
  67. Vitória

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