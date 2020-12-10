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Chuva no ES: árvore cai e interdita trecho da BR 259 em Colatina

O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer a retirada da árvore e liberar a pista no final da tarde

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 19:46
Árvore cai e interdita trecho da BR 259 em Colatina Crédito: José Emílio Oliveira
chuva que atinge o Espírito Santo nesta quinta-feira (10) está causando transtornos também nas rodovias. Uma árvore caiu e interditou um trecho da BR 259, em Colatina. A ocorrência foi nas proximidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Itapina, no trecho entre o município  e Baixo Guandu
O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer a retirada da árvore e liberar a pista no final da tarde.
Árvore cai e interdita trecho da BR 259 em Colatina
Árvore cai e interdita trecho da BR 259 em Colatina Crédito: José Emílio Oliveira
O trânsito foi liberado e seguiu normalmente no trecho. De acordo com a Defesa Civil de Colatina, apesar da chuva no munícipio, a cidade não registrou outras ocorrências nesta tarde. 

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