Chuva no ES: árvore cai e interdita trecho da BR 259 em Colatina

A chuva que atinge o Espírito Santo nesta quinta-feira (10) está causando transtornos também nas rodovias. Uma árvore caiu e interditou um trecho da BR 259, em Colatina. A ocorrência foi nas proximidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Itapina, no trecho entre o município e Baixo Guandu.
O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer a retirada da árvore e liberar a pista no final da tarde.
O trânsito foi liberado e seguiu normalmente no trecho. De acordo com a Defesa Civil de Colatina, apesar da chuva no munícipio, a cidade não registrou outras ocorrências nesta tarde.