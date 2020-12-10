Inmet emite novo alerta de perigo para chuva forte nas 78 cidades do ES

Em Muniz Freire, os temporais fizeram com que as ruas ficassem alagadas na cidade na manhã desta quarta-feira (10) Crédito: Foto do leitor

Desde a última quarta-feira (9) o Espírito Santo vem sendo castigado pelas chuvas , que já provocaram alagamentos, desabamentos de barreiras, transbordamentos de rios e vários outros problemas ocasionados pelo grande volume registrado em praticamente todas as regiões.

As condições meteorológicas adversas para o Estado levaram o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir, na manhã desta quinta-feira (10), um aviso para mais chuvas intensas e com classificação de severidade de perigo. O aviso é válido para os 78 municípios capixabas. Um pouco antes, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, havia emitido um aviso semelhante, mas para 67 cidades do Espírito Santo

O novo alerta tem validade até às 10h desta sexta-feira (11). Segundo as previsões do Inmet, nas próximas 24 horas a chuva deve oscilar entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, pode haver rajadas de ventos entre 60 a 100 km/h, principalmente na faixa litorânea.

Neste cenário, os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas são potencializados. Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (metálicas).