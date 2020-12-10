Chuva no ES: rio transborda e alaga ruas e casas em Pancas

O rio que corta o município de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, transbordou na tarde desta quinta-feira (10). Ao menos três bairros da cidade ficaram alagados, segundo informou Leandro Rocha, responsável pela Defesa Civil da cidade.
A cidade registrou 112,33 mm de chuva em apenas 24 horas, sendo o sétimo município capixaba onde mais choveu neste período, de acordo boletim da Defesa Civil atualizado às 17h desta quinta-feira (10).
De acordo com o coordenador Leandro Rocha, a chuva foi muito intensa durante a tarde e durou pouco mais de uma hora. Com o alto volume de chuva, o nível do rio Pancas subiu muito rápido, transbordou e alagou ruas e algumas casas do Centro e dos bairros Vila Nova e Operário.
Apesar dos alagamentos, a Defesa Civil ainda não registrou famílias desabrigadas ou desalojadas na cidade. O órgão destacou ainda que segue percorrendo os bairros atingidos para prestar assistência aos moradores.