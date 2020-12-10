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Prejuízo

Perto do Natal, estoque de loja de brinquedos fica debaixo d'água na Serra

Apesar de todo esforço dos funcionários para salvar o material, nenhum brinquedo que estava no estoque tem condição de ser vendido. Dona da loja vai limpar e doar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 13:54

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 13:54

Água da chuva invade loja de brinquedos e causa prejuízo em Laranjeiras, na Serra
Água da chuva invade loja de brinquedos e causa prejuízo em Laranjeiras, na Serra Crédito: Vitor Jubini
Uma loja de brinquedos teve todo a mercadoria perdida após a água da chuva alagar a parte onde fica o estoque do estabelecimento na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (09).
Apesar de todo esforço dos funcionários para salvar o material, nenhum brinquedo que estava no estoque tem condição de ser vendido. "Tem brinquedos que têm 60 peças, mas a gente só consegue recuperar 30 peças, então é impossível vender esse brinquedo. A mesma coisa acontece com a boneca, que fica com o cabelo danificado, então não tem venda pra esse brinquedo", disse Lais Soares, sócia da loja.
Com a impossibilidade da venda, Lais decidiu doar os brinquedos. "Nós vamos limpar, higienizar e doar. Vamos seguir a mesma campanha que jáq estamos tratando há alguns meses, que é nossa campanha de Natal, Natal da Esperança, e vamos fazer isso. Vamos doar e outras crianças vão receber esses brinquedos. Vamos trazer alegria e emoção para elas", contou Lais.

Loja perde todo o estoque de brinquedos na Serra

A empresária, já iria doar cerca de 250 brinquedos antes do prejuízo. Por causa desse alagamento, o número deve triplicar. A doação deixa o coração de Lais um pouco mais aliviado, mas ela não esconde a dor do prejuízo em um ano que já foi de muitas perdas.
"Difícil até descrever nosso sentimento, pois foi um ano todo de preparo para essa época, pra recuperar nosso ano que passou. Mas a gente acredita e tem fé em Deus e sabe que, se isso ocorreu, talvez realmente é porque outras crianças precisam. Acredito que nada acontece em vão", finalizou a empresária.

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