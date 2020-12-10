Perto do Natal, estoque de loja de brinquedos fica debaixo d'água na Serra

Água da chuva invade loja de brinquedos e causa prejuízo em Laranjeiras, na Serra Crédito: Vitor Jubini

Uma loja de brinquedos teve todo a mercadoria perdida após a água da chuva alagar a parte onde fica o estoque do estabelecimento na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra , na tarde desta quarta-feira (09).

Apesar de todo esforço dos funcionários para salvar o material, nenhum brinquedo que estava no estoque tem condição de ser vendido. "Tem brinquedos que têm 60 peças, mas a gente só consegue recuperar 30 peças, então é impossível vender esse brinquedo. A mesma coisa acontece com a boneca, que fica com o cabelo danificado, então não tem venda pra esse brinquedo", disse Lais Soares, sócia da loja.

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Com a impossibilidade da venda, Lais decidiu doar os brinquedos. "Nós vamos limpar, higienizar e doar. Vamos seguir a mesma campanha que jáq estamos tratando há alguns meses, que é nossa campanha de Natal, Natal da Esperança, e vamos fazer isso. Vamos doar e outras crianças vão receber esses brinquedos. Vamos trazer alegria e emoção para elas", contou Lais.

Loja perde todo o estoque de brinquedos na Serra

A empresária, já iria doar cerca de 250 brinquedos antes do prejuízo. Por causa desse alagamento, o número deve triplicar. A doação deixa o coração de Lais um pouco mais aliviado, mas ela não esconde a dor do prejuízo em um ano que já foi de muitas perdas.

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