Baixo Guandu começa a vacinar público a partir dos 18 anos contra a  Covid-19

O município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, começa nesta quinta-feira (5) a vacinar o público a partir dos 18 anos contra a Covid-19. É a segunda cidade do Estado a anunciar a vacinação desta faixa etária.
A aplicação dos imunizantes começa às 14h no pátio da Matriz São Pedro. Para se vacinar, a população deve apresentar o CPF e o Cartão da Família. Se a pessoa estiver com data marcada para completar o esquema vacinal, também é necessário levar o comprovante de recebimento da primeira dose.
VACINAÇÃO 18+ NO ESTADO
Nesta semana, Mantenópolis, na mesma região, também começou a imunização das pessoas com 18 anos ou mais. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município foi o primeiro a vacinar esse público dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI).
Viana, na Região Metropolitana de Vitória, foi a primeira cidade a atingir 100% de adultos vacinados a partir dessa faixa etária, mas dentro do projeto Viana Vacinada, um estudo internacional que analisa a eficácia de meia dose da vacina AstraZeneca.
Os moradores de Viana receberam a primeira meia dose do imunizante e participarão de um mutirão no próximo domingo (8) para receber a segunda meia dose da vacina.