Viana tem 100% da população adulta vacinada contra a Covid-19

O projeto Viana Vacinada alcançou 100% da população adulta imunizada contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

A imunização no projeto é feita com meia dose da vacina da AstraZeneca, o equivalente a 0,25 ml. Além disso, é feito um acompanhamento da resposta imune e sequenciamento genético do novo coronavírus. Nésio comemorou o resultado, porém afirmou que os impactos do projeto no município ainda serão divulgados.

"Reavaliamos a publicação do projeto de Viana. Iremos aguardar a conclusão deste mês para fazer a publicação em uma coletiva para avaliar os impactos do projeto. Mas queremos destacar que o município de Viana atingiu a vacinação de 100% de sua população adulta estimada" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

A estimativa é que haja redução de 60% na incidência de novos casos ao longo de seis meses, a partir de 28 dias após aplicação da segunda dose. Isso também reduziria o número de internações e óbitos pela doença. No anúncio do projeto, feito no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande destacou que o trabalho em Viana será uma confirmação dos estudos feitos pela AstraZeneca, que já indicaram que a aplicação da meia dose é capaz de fazer com que o organismo crie anticorpos contra o vírus Sars-CoV-2.

"No caso específico de Viana, podemos levar essa imunidade para toda a cidade, salvando a vida da população do município. Nesse trabalho de pesquisa, vamos otimizar os recursos ao utilizar a metade da dose padrão, podendo ter mais vacinas disponíveis para a imunização. Viana é um município de porte médio, com capacidade de vacinar toda a população definida em um só dia, além de fazer parte da Grande Vitória, tendo uma boa logística para o monitoramento de toda a pesquisa", afirmou o governador.

ENTENDA O PROJETO

A vacinação em massa em Viana faz parte de um estudo internacional que será desenvolvido , denominado “Viana Vacinada”, que pretendia atingir cerca de 35 mil pessoas na cidade com idade entre 18 e 49 anos. O governo do Estado explicou que por se tratar de um trabalho de pesquisa, após a aplicação da segunda dose — 12 semanas depois da primeira dose —, será feito um processo de amostragem para a comprovação da imunidade ao vírus.

"No caso específico de Viana, podemos levar essa imunidade para toda a cidade, salvando a vida da população do município. Nesse trabalho de pesquisa, vamos otimizar os recursos ao utilizar a metade da dose padrão, podendo ter mais vacinas disponíveis para a imunização. Viana é um município de porte médio, com capacidade de vacinar toda a população definida em um só dia, além de fazer parte da Grande Vitória, tendo uma boa logística para o monitoramento de toda a pesquisa", afirmou o governador Renato Casagrande no lançamento do projeto.

Caso os vacinados não tenham adquirido imunidade, os participantes receberão dose de reforço e ficarão imunizados. "Ou seja, participar da pesquisa será benéfico porque ficarão imunizados de toda forma", reforçou o governador.

A coordenadora do projeto científico, a pós-doutora em Reumatologia, Valéria Valim, observou que os estudos relacionados à utilização de meia dose da Astrazeneca apontam redução do número de casos confirmados entre os imunizados.

"O que se observou foi uma redução de casos de 90% nos indivíduos que receberam a meia dose, 62% naqueles que receberam dose plena. Quando foi feita a média de todos os indivíduos, foi uma média de 70%. O estudo mostra que a meia dose é capaz de estimular o sistema imunológico e desenvolver anticorpos de proteção. A diferença de resultado pode estar relacionada ao intervalo da dose de reforço", ponderou a reumatologista.