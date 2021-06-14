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Nova chance

Viana vacinada: agendamento para estudo continua por mais seis dias

Mais de 14 mil receberam meia dose de vacina neste domingo (13); quem não conseguiu poderá participar do programa até o próximo sábado (19)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 jun 2021 às 21:23

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 21:23

Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Agendamentos tinham se encerrado às 23h59 do último sábado (12) Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem não participou do programa "Viana vacinada" vai ter uma nova chance: o agendamento on-line será reaberto nesta segunda-feira (14) e permanecerá assim até o próximo sábado (19). A aplicação do imunizante acontecerá a partir de terça-feira (15), no Centro Multiuso "É Pra Já", na praça do bairro Marcílio de Noronha.
Anunciado no início deste mês, o estudo esperava a adesão de, pelo menos, 29.720 mil voluntários. Ou seja, 85% do público-alvo, que é composto basicamente por moradores e eleitores do município, com idade entre 18 e 49 anos. No entanto, só cerca de 14 mil compareceram ao mutirão realizado neste domingo (13).
"Você que não conseguiu comparecer, amanhã estaremos abrindo novos agendamentos, durante toda essa semana, para esse estudo tão importante e de relevância internacional"
Wanderson Bueno (Podemos) - Prefeito de Viana
Em um vídeo divulgado à imprensa no início desta noite, o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) anunciou a novidade e disse estar "muito feliz" com o resultado do Dia D. "Mais de 14 mil vianenses apareceram. Fica aqui o meu agradecimento a você que compareceu e a todos os colaboradores", disse.
Para tentar aumentar a participação no estudo inédito no país, os organizadores já haviam autorizado que os interessados poderiam receber a meia dose da vacina AstraZeneca sem fazer o agendamento prévio – diferentemente do que havia sido estipulado a princípio, na divulgação do projeto.

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QUEM PODE PARTICIPAR

Os dois principais critérios para participar do programa "Viana vacinada" é morar ou ter domicílio eleitoral no município. Além de idade entre 18 e 49 anos. Porém, há sete fatores que fazem com que pessoas com este perfil não possam participar do estudo. São eles:
  • Estar gestante;
  • Ter história de reação adversa grave a qualquer vacina;
  • Apresentar sintomas gripais;
  • Ter recebido qualquer imunizante nos últimos 14 dias;
  • Pertencer a algum grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização (PNI);
  • Já ter recebido qualquer dose de uma vacina contra a Covid-19;
  • Ter sido diagnosticado com a Covid-19, com início dos sintomas nos últimos 28 dias.
A expectativa é que os primeiros efeitos do estudo sejam sentidos no final de julho e início de agosto. Caso a eficácia de duas doses de 0,25 ml da AstraZeneca não se confirme, os participantes receberão uma dose padrão de reforço, para serem considerados vacinados contra a Covid-19.

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