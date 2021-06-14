Viana vacinada: agendamento para estudo continua por mais seis dias

"Você que não conseguiu comparecer, amanhã estaremos abrindo novos agendamentos, durante toda essa semana, para esse estudo tão importante e de relevância internacional"

Em um vídeo divulgado à imprensa no início desta noite, o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) anunciou a novidade e disse estar "muito feliz" com o resultado do Dia D. "Mais de 14 mil vianenses apareceram. Fica aqui o meu agradecimento a você que compareceu e a todos os colaboradores", disse.