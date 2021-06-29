Moradores com mais de 18 anos começam a ser vacinados em Viana

Vacinação em Viana Crédito: PM Viana

Com a maior cobertura vacinal do Estado, Viana pode atingir 100% de imunização do público a partir dos 18 anos nesta semana. Dentre as estratégias adotadas pelo município, está o agendamento de porta em porta, que começa a ser realizado pelos agentes comunitários a partir desta quarta-feira (30).

O anúncio foi feito pelo prefeito Wanderson Bueno, na tarde desta segunda-feira (28), em reunião realizada no Teatro Municipal, com todos os agentes comunitários e de endemias do município. Os moradores a partir dos 18 anos já poderão ser imunizados.

De acordo com a secretária municipal de Saúde Jaqueline Jubini, o município dispõe de doses suficientes para este trabalho.

“É indiscutível a importância de cada profissional da saúde nos avanços que já temos aqui. Hoje temos mais de 80% da população vianense imunizada, o que contribui consideravelmente para a redução da transmissão do coronavírus no município”, disse Jubini.

Já o Prefeito Wanderson Bueno destacou o trabalho dos agentes de saúde desde o início da vacinação, que possibilitou que todos os idosos do município fossem vacinados em casa.

“Por conta do trabalho mais do que importante dos agentes de saúde, foi possível imunizar nossos idosos sem que eles saíssem de suas casas, tanto na área urbana como no interior. Um resultado exitoso, que trouxe muita segurança para as pessoas”, disse o prefeito.

, que teve o encerramento da aplicação da primeira dose reajustada da Astrazeneca no último sábado (26). Bueno também destacou o Estudo Viana Vacina , que teve o encerramento da aplicação da primeira dose reajustada da Astrazeneca no último sábado (26).

“Tivemos um estudo recentemente que também foi um sucesso, e em que Viana pode contribuir para a redução dos índices no Estado e abriu as portas para a ciência. Já temos um indicador que demonstra uma redução de 70% no número de casos de contaminação e estamos em risco baixo”, completou.

AGENDAMENTO

Os agentes comunitários e de endemias farão uma varredura em seus territórios de referência para fazer uma busca ativa de todos aqueles que porventura ainda não tenham sido imunizados. Os agentes farão o agendamento de forma manual, para que a imunização ocorra em uma das unidades básicas de saúde (UBS) do município.

O município conta com o total de 173 agentes de saúde. A imunização acontecerá de 08h às 15h30, de quarta a sábado, com capacidade para aplicação de 5 mil doses padrão por dia.