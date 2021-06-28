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Pandemia

Covid-19: ES espera receber 1 milhão de doses de vacina até julho

Durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28), o secretário Nésio Fernandes confirmou a expectativa de acordo com os números informados pelo ministro da Saúde
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 jun 2021 às 18:15

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:15

Vacina Covid-19
Novas doses da vacina contra a Covid-19 chegarão ao ES nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo tem expectativa de receber mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 até o mês de julho. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28).
Covid-19 - ES espera receber 1 milhão de doses de vacina até julho
Segundo o secretário, poderão ser encaminhadas ao Estado capixaba mais de 1 milhão de doses da vacina, de acordo com os números informados pelo ministro da Saúde em uma reunião, que aconteceu na última quarta-feira (23).
"Foi informada a possibilidade do Brasil ter 60 milhões de doses de vacina em julho e 70 milhões no mês de agosto (...) Temos a probabilidade grande de, no mês de setembro, ter alcançado toda a população acima dos 18 anos com, pelo menos, uma dose das vacinas disponíveis pelo Plano Nacional de Imunização", completou.

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NOVAS DOSES DA JANSSEN

Nésio Fernandes ainda reforçou que o Estado tem uma frequência no recebimento de vacinas entre quarta e sexta-feira de cada semana, e afirmou que, ao longo desta semana e nos primeiros dias de julho, uma grande quantidade dos imunizantes será enviada ao Espírito Santo.
"Das 3 milhões de doses da vacina da Janssen, receberemos cerca de 60 mil. Essas doses devem ser distribuídas para todos os municípios capixabas", completou.

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