Novas doses da vacina contra a Covid-19 chegarão ao ES nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - ES espera receber 1 milhão de doses de vacina até julho

Segundo o secretário, poderão ser encaminhadas ao Estado capixaba mais de 1 milhão de doses da vacina, de acordo com os números informados pelo ministro da Saúde em uma reunião, que aconteceu na última quarta-feira (23).

"Foi informada a possibilidade do Brasil ter 60 milhões de doses de vacina em julho e 70 milhões no mês de agosto (...) Temos a probabilidade grande de, no mês de setembro, ter alcançado toda a população acima dos 18 anos com, pelo menos, uma dose das vacinas disponíveis pelo Plano Nacional de Imunização", completou.

NOVAS DOSES DA JANSSEN

Nésio Fernandes ainda reforçou que o Estado tem uma frequência no recebimento de vacinas entre quarta e sexta-feira de cada semana, e afirmou que, ao longo desta semana e nos primeiros dias de julho, uma grande quantidade dos imunizantes será enviada ao Espírito Santo.

"Das 3 milhões de doses da vacina da Janssen, receberemos cerca de 60 mil. Essas doses devem ser distribuídas para todos os municípios capixabas", completou.

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