Vacinação: adolescentes também devem ser vacinados até o fim do ano Crédito: Ricardo Medeiros

A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva virtual na tarde desta segunda-feira (28) . "Podemos trabalhar com a expectativa de que, até o mês de dezembro, adolescentes serão imunizados com as vacinas que já estão reconhecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária", observou.

Your browser does not support the audio element. Secretário do ES diz que adolescentes podem ser vacinados até dezembro

Esse grupo de 12 a 17 anos ainda não faz parte do Plano Nacional de Imunização (PNI), e introdução dele será discutida no mês de julho. "O ministro da saúde, durante reunião na última semana, disse que entende como necessária a incorporação dos adolescentes no plano de vacinação. A decisão só será tomada a partir de agosto. Porém, o Espírito Santo avalia a possibilidade de vacinar adolescentes com comorbidades e deficiências, e no momento que houver uma conclusão isso será anunciado", pontuou Nésio.

A preocupação com esse grupo também está no que tange às novas variantes do coronavírus, que podem ter escape vacinal e também atingir quem não está com a imunização completa do grupo acima de 18 anos. Fernandes relata que, ao longo do segundo semestre, se forem mantidos os protocolos sanitários, a ampliação da vacinação, o uso das máscaras, a testagem em massa e a vigilância genômica, será possível evitar a transmissão de novas variantes.

IMUNIDADE DE COLETIVA

Com o ritmo atual da vacinação no Espírito Santo, o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, acredita que a imunidade coletiva será alcançada no segundo semestre deste ano . A declaração foi feita durante pronunciamento on-line na tarde desta segunda-feira (28).