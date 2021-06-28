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Covid-19

Secretário do ES diz que adolescentes podem ser vacinados até dezembro

O grupo de 12 a 17 anos ainda não faz parte do Plano Nacional de Imunização (PNI), e integração dele será discutida no mês de julho pelo Ministério da Saúde
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

28 jun 2021 às 17:19

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:19

Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade
Vacinação: adolescentes também devem ser vacinados até o fim do ano Crédito: Ricardo Medeiros
Vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 é uma pauta discutida dentro do Ministério da Saúde e há expectativa de ser efetivada no Espírito Santo até ao mês de dezembro. 
A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva virtual na tarde desta segunda-feira (28). "Podemos trabalhar com a expectativa de que, até o mês de dezembro, adolescentes serão imunizados com as vacinas que já estão reconhecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária", observou.  
Secretário do ES diz que adolescentes podem ser vacinados até dezembro
Esse grupo de 12 a 17 anos ainda não faz parte do Plano Nacional de Imunização (PNI), e introdução dele será discutida no mês de julho. "O ministro da saúde, durante reunião na última semana, disse que entende como necessária a incorporação dos adolescentes no plano de vacinação. A decisão só será tomada a partir de agosto. Porém, o Espírito Santo avalia a possibilidade de vacinar adolescentes com comorbidades e deficiências, e no momento que houver uma conclusão isso será anunciado", pontuou Nésio. 
A preocupação com esse grupo também está no que tange às novas variantes do coronavírus, que podem ter escape vacinal e também atingir quem não está com a imunização completa do grupo acima de 18 anos. Fernandes relata que,  ao longo do segundo semestre, se forem mantidos os protocolos sanitários, a ampliação da vacinação, o uso das máscaras, a testagem em massa e  a vigilância genômica, será possível evitar a transmissão de novas variantes. 

IMUNIDADE DE COLETIVA

Com o ritmo atual da vacinação no Espírito Santo, o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, acredita que a imunidade coletiva será alcançada no segundo semestre deste ano. A declaração foi feita durante pronunciamento on-line na tarde desta segunda-feira (28).
"Com medidas e a vigilância ativa e genômica, o Estado poderá detectar a transmissão de novas variantes e romper a cadeia de transmissão do coronavírus. Acreditamos que o segundo semestre possa ser de grande êxito para o controle da pandemia em território brasileiro. Nós devemos, sim, alcançar a imunidade segura por vacinas a toda a população adulta do nosso país", observou Nésio.

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