Covid-19: confira quem pode agendar vacinação na Grande Vitória

Vacinação contra a Covid-19 acontece desde janeiro deste ano no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Moradores da Grande Vitória que ainda não foram vacinados ou desejam receber a segunda dose do imunizante contra a Covid-19 poderão realizar o agendamento da aplicação nesta quinta-feira (24).

Haverá vagas de acordo com faixa etária - com ou sem comorbidades-, para profissionais da saúde e educação, idosos e pessoas que aguardam a segunda dose da Astrazeneca ou Coronavac.

Em Vila Velha , 10.500 vagas serão inseridas no sistema de agendamento on-line para imunização. As aplicações serão destinadas à população geral de 40 anos ou mais, sem comorbidades, e também para segunda dose da vacina Astrazeneca e Coronavac.

Os agendamentos serão disponibilizados nesta quinta-feira (24), a partir das 15h. Para marcar, basta acessar o site da prefeitura de Vila Velha , escolher o dia e local da vacinação.

Os imunobiológicos serão administrados no sábado (26), de 9h às 16h, no Tartarugão, Umef Paulo Mares Guia, Escola Parque, Umef Graciano Neves, Ginásio Oswaldo Ruy, Umef Tuffy Nader, unidades de saúde do Ibes, Barramares, Ulisses Guimarães, Vila Batista e Vila Nova e no Boulevard Shopping.

Vitória Online. Em Vitória, as pessoas com 35 anos ou mais podem agendar a dose a partir das 18h desta quinta-feira (24). Serão disponibilizadas 5.900 vagas. Mais cedo, às 17h, o município oferece 1.200 oportunidades para pessoas com 40 anos ou mais. O serviço pode ser acessado no link Agendamento Vitória ou no aplicativo

CARIACICA

Nesta quinta (24), às 18h, Cariacica abrirá agendamento para aplicação de 7.070 doses da vacina da Janssen em pessoas sem comorbidades com 40 anos ou mais. Essa imunização já acontece nesta sexta-feira (25), em unidades básicas de saúde.

Já na sexta-feira, às 14h, será aberto agendamento para os seguintes públicos, no site Vacina Cariacica

Segunda dose de Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até dia 31 de maio;

para pessoas que receberam a primeira dose até dia 31 de maio; Segunda dose de Astrazeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias;

para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias; Primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades;

Primeira dose de Pfizer para gestantes e puérperas.

Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock

SERRA

A secretaria da Saúde da Serra informou que ainda há cerca de 2.300 vagas para segunda dose da Astrazeneca. Quem tomou a primeira dose do imunizante há pelo menos 10 semanas, ou 70 dias, poderá fazer o agendamento pelo site da prefeitura

Na sexta (25), às 18h, será aberto novo agendamento. Dessa vez, o município vai atender os seguintes públicos:

Pessoas com idades a partir de 40 anos, sem comorbidades

Gestante e puérpera

Profissional da educação

Pessoas com comorbidades com idade entre 18 e 59 anos

Pessoas com deficiência (cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC) e com idade entre 18 e 59 anos.

Também haverá vagas disponíveis para aplicação da segunda dose da Astrazeneca para os profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos.

VIANA

A prefeitura informou que o Estudo Viana Vacinada continuará ao longo desta semana. O morador que ainda não conseguiu comparecer a uma sala de vacina, pode acessar o site do programa para agendar sua vacinação. O sistema de agendamentos está disponível e a aplicação das doses acontece de 8h às 16h, na Policlínica de Marcílio de Noronha.

Para a aplicação da dose padrão, o município anuncia, também, agendamento para pessoas com 18 a 49 com comorbidades e 50 a 59 com e sem comorbidades. Foram abertas 4 mil vagas, distribuídas de terça (22) a sexta-feira (25), o que corresponde a mil vagas por dia. O serviço está disponível e pode ser feito de 8h às 15h, no site o município anuncia, também, agendamento paraForam abertas 4 mil vagas, distribuídas de terça (22) a sexta-feira (25), o que corresponde a mil vagas por dia.O serviço está disponível e pode ser feito de 8h às 15h, no site Agendamento Viana

A aplicação das doses acontece de 8h às 16h, na Policlínica de Marcílio de Noronha. O atendimento é exclusivo para residentes em Viana, que deverão comprovar residência.

O agendamento deve ser feito pelo site do estudo ou da prefeitura de Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

GUARAPARI

Os profissionais de saúde que aguardam a segunda dose da Coronavac poderão a agendar a aplicação a partir das 16h30 desta quinta-feira (24). Serão disponibilizadas 500 doses. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura