Janssen: Vila Velha abre agendamento para pessoas de 40 anos ou mais

O município de Vila Velha vai abrir agendamento nesta quinta-feira (24) para a população de 40 anos ou mais, sem comorbidades, se vacinar com a Janssen. São 8.500 doses do imunizante, que será aplicado no sábado (26) e na próxima semana . A nova vacina contra a Covid-19 chegou hoje ao Espírito Santo e foi distribuída para as quatro maiores cidades da Grande Vitória.
O agendamento está previsto para as 20 horas e deverá ser feito pelo endereço Vacina Vila Velha. O município de Cariacica também abriu um agendamento específico para a Janssen, que será realizado às 18 horas, enquanto Vitória e Serra optaram por não definir os fabricantes no momento de ofertar as vagas para a imunização.
Ao todo, o Espírito Santo recebeu 31.550 doses. A concentração dos lotes na região metropolitana e o curto período de utilização deve-se à data de validade do imunizante: o prazo expirava, inicialmente, no domingo (27), e agora foi estendido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até 8 de agosto. Mesmo assim, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) orientou a usar as doses respeitando o prazo original. Em remessas futuras, as doses serão proporcionalmente distribuídas aos demais municípios, como ocorrem as distribuições dos demais imunizantes.