Arquiteta é vacinada após incerteza se tomou a primeira dose em Vitória

Imagem de vídeo que mostra aplicação suspeita de vacina em Vitória Crédito: Reprodução/Imagem registrada por familiar da arquiteta

Segundo a arquiteta, ao contrário do que aconteceu no último dia 12, desta vez ela tem certeza de que foi imunizada. “Tudo indica que da outra vez eu realmente não recebi vacina. Porque tomei agora a mesma vacina, da Pfizer, e meu corpo teve muita reação. Tive dor de cabeça, febre. Foi completamente diferente”, conta.

Às vésperas de completar 50 anos, ela diz que o sentimento é de alívio agora que toda a família já recebeu a primeira dose. “Eu faço aniversário daqui a uma semana e queria muito estar vacinada antes. Consegui, graças a Deus! É um presente. Estou muito aliviada de saber que agora fui realmente vacinada”, disse.

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INSISTÊNCIA POR UMA NOVA DOSE

Ainda a segundo a arquiteta, ela recebeu a nova dose da vacina depois de muita insistência. Embora a Secretaria de Saúde de Vitória tenha feito contato por telefone na semana em que o episódio aconteceu, ela afirma que só foi imunizada após ir pessoalmente até a prefeitura cobrar o imunizante.

“Só consegui porque corri muito atrás. Não agendaram minha nova vacina, não me mandaram um e-mail, nada, com a data para eu poder ir até um local receber uma nova dose. Eu liguei diversas vezes para a secretaria e não resolviam o meu problema. Era uma ansiedade sem fim esperando eles me ligarem, e nada. Até que fui pessoalmente até lá e me disseram que eu poderia receber a vacina naquele dia mesmo, era só ir até o Maanaim e procurar uma determinada pessoa. Foi assim que consegui a minha vacina”, concluiu

O QUE DIZ PREFEITURA DE VITÓRIA

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Prefeitura de Vitória informou por nota que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) manteve diálogo e contato com a arquiteta desde que tomou conhecimento dos fatos.

"Nesta terça-feira, ela esteve na sede administrativa da Semus, onde foi recebida pelo subsecretário e pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Em contato com o Estado, a Semus foi orientada a antecipar a aplicação da dose da vacina na arquiteta, antes da conclusão da apuração dos fatos. Sendo assim, ela foi encaminhada a um posto volante de vacinação e recebeu o imunizante", diz a nota.

A reportagem também questionou se a enfermeira envolvida no episódio foi afastada de suas funções ou segue trabalhando. A Prefeitura de Vitória respondeu apenas que "a sindicância para apurar o ocorrido está em andamento".

"A Prefeitura Municipal de Vitória registrou notícia crime na Delegacia de Crimes Contra a Administração Pública (Decor), solicitando a realização de perícia técnica no vídeo e a investigação detalhada dos fatos. A sindicância para apurar o ocorrido está em andamento. Os atos serão apurados conforme Estatuto dos Servidores Municipais e Portaria Semus nº. 02/2021. A administração municipal reafirma o compromisso com a transparência e orienta rotineiramente aos servidores o cumprimento dos protocolos de aplicação de imunizante. A PMV acrescenta que este é um caso isolado que não representa seu desempenho na vacinação", encerra a nota.

RELEMBRE O CASO

No último dia 12, a arquiteta foi até a unidade de saúde do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, para receber a primeira dose do imunizante contra o coronavírus e saiu de lá certa de que havia sido vacinada. No entanto, um vídeo gravado pelo marido dela mostrou que parte do líquido da seringa teria sido jogado fora.