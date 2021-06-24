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Covid-19

Arquiteta é vacinada após incerteza se tomou a primeira dose em Vitória

Ela foi vacinada nesta semana. No último dia 12, ela havia ido se vacinar e afirmou que um vídeo gravado pelo seu marido mostra que o líquido na seringa teria sido descartado logo após a aplicação. Prefeitura apura o caso
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

24 jun 2021 às 12:51

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 12:51

Imagem de vídeo que mostra aplicação suspeita de vacina em Vitória
Imagem de vídeo que mostra aplicação suspeita de vacina em Vitória Crédito: Reprodução/Imagem registrada por familiar da arquiteta
Dez dias após afirmar ter visto, através de um vídeo gravado pelo seu marido, uma enfermeira descartar uma dose da vacina no chão após a aplicação e ficar em dúvida se havia recebido o imunizante, uma arquiteta de 49 anos recebeu uma nova dose da vacina contra a Covid-19 na terça-feira (22), no posto de vacinação montado no Maanaim, no Centro de Vitória
Segundo a arquiteta, ao contrário do que aconteceu no último dia 12, desta vez ela tem certeza de que foi imunizada. “Tudo indica que da outra vez eu realmente não recebi vacina. Porque tomei agora  a mesma vacina, da Pfizer, e meu corpo teve muita reação. Tive dor de cabeça, febre. Foi completamente diferente”, conta.
Às vésperas de completar 50 anos, ela diz que o sentimento é de alívio agora que toda a família já recebeu a primeira dose. “Eu faço aniversário daqui a uma semana e queria muito estar vacinada antes. Consegui, graças a Deus! É um presente. Estou muito aliviada de saber que agora fui realmente vacinada”, disse.

INSISTÊNCIA POR UMA NOVA DOSE

Ainda a segundo a arquiteta, ela recebeu a nova dose da vacina depois de muita insistência. Embora a Secretaria de Saúde de Vitória tenha feito contato por telefone na semana em que o episódio aconteceu, ela afirma que só foi imunizada após ir pessoalmente até a prefeitura cobrar o imunizante.
“Só consegui porque corri muito atrás. Não agendaram minha nova vacina, não me mandaram um e-mail, nada, com a data para eu poder ir até um local receber uma nova dose. Eu liguei diversas vezes para a secretaria e não resolviam o meu problema. Era uma ansiedade sem fim esperando eles me ligarem, e nada. Até que fui pessoalmente até lá e me disseram que eu poderia receber a vacina naquele dia mesmo, era só ir até o Maanaim e procurar uma determinada pessoa. Foi assim que consegui a minha vacina”, concluiu

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O QUE DIZ  PREFEITURA DE VITÓRIA

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou por nota que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) manteve diálogo e contato com a arquiteta  desde que tomou conhecimento dos fatos.
"Nesta terça-feira, ela esteve na sede administrativa da Semus, onde foi recebida pelo subsecretário e pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Em contato com o Estado, a Semus foi orientada a antecipar a aplicação da dose da vacina na arquiteta, antes da conclusão da apuração dos fatos. Sendo assim, ela foi encaminhada a um posto volante de vacinação e recebeu o imunizante", diz a nota.
A reportagem também questionou se a enfermeira envolvida no episódio foi afastada de suas funções ou segue trabalhando. A Prefeitura de Vitória respondeu apenas que "a sindicância para apurar o ocorrido está em andamento".
"A Prefeitura Municipal de Vitória registrou notícia crime na Delegacia de Crimes Contra a Administração Pública (Decor), solicitando a realização de perícia técnica no vídeo e a investigação detalhada dos fatos. A sindicância para apurar o ocorrido está em andamento. Os atos serão apurados conforme Estatuto dos Servidores Municipais e Portaria Semus nº. 02/2021. A administração municipal reafirma o compromisso com a transparência e orienta rotineiramente aos servidores o cumprimento dos protocolos de aplicação de imunizante. A PMV acrescenta que este é um caso isolado que não representa seu desempenho na vacinação", encerra a nota.

RELEMBRE O CASO

No último dia 12, a arquiteta foi até a unidade de saúde do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, para receber a primeira dose do imunizante contra o coronavírus e saiu de lá certa de que havia sido vacinada. No entanto, um vídeo gravado pelo marido dela mostrou que parte do líquido da seringa teria sido jogado fora.
"Saímos os três de casa, porque eu e meu filho – que tem comorbidade – tomaríamos a vacina e queríamos registar o momento em foto e vídeo. Meu filho tomou a vacina da Pfizer meia hora antes, em outro lugar. Com ele foi tudo tranquilo, a pessoa fez tudo na frente dele: abriu, aplicou, mostrou a seringa vazia ao final, informando que apenas 3 ml de imunizante era suficiente. Nós fizemos foto e vídeo. Na minha vez foi um pouco tumultuado. Entramos os três na sala, meu marido ia filmar e meu filho fotografar. Mas ela pediu para sair uma pessoa e concordamos. Como eu preferia a foto, meu marido saiu da sala. Meu vídeo não é completo porque ele filmou do lado de fora, eu nem sabia que ele ia filmar. Mas o vídeo mostra que em vez de tirar a seringa do meu braço e me mostrar, ela abaixou a mão e jogou o líquido no chão. Depois, me mostrou a seringa vazia", contou na época.

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