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Agendamento hoje (24)

Vila Velha abre 10.200 vagas para vacinação contra a Covid-19

As vagas serão destinadas à população geral de 40 anos ou mais, sem comorbidades, e também para segunda dose da vacina AstraZeneca e Coronavac

Publicado em 

24 jun 2021 às 07:08

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 07:08

Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha Crédito: William Caldeira/Secom PMVV
Mais 10.200 vagas serão abertas no sistema de agendamento on-line para imunização contra a Covid-19 de Vila Velha. As vagas serão destinadas à população geral de 40 anos ou mais, sem comorbidades, e também para segunda dose da vacina AstraZeneca e Coronavac.
Os agendamentos serão disponibilizados nesta quinta-feira (24), a partir das 15h. Para agendar, basta acessar o link https://vacina.vilavelha.es.gov.br/ escolher o dia e local da vacinação.
As vacinas serão administradas no sábado (26) de 9h às 16h no Tartarugão, Umef Paulo Mares Guia, Escola Parque, Umef Graciano Neves, Ginásio Oswaldo Ruy, Umef Tuffy Nader, Unidades de Saúde do Ibes, Barramares, Ulisses Guimarães, Vila Batista e Vila Nova e no Boulevard Shopping.

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