Vila Velha abre 10.200 vagas para vacinação contra a Covid-19

Mais 10.200 vagas serão abertas no sistema de agendamento on-line para imunização contra a Covid-19 de Vila Velha. As vagas serão destinadas à população geral de 40 anos ou mais, sem comorbidades, e também para segunda dose da vacina AstraZeneca e Coronavac.
Os agendamentos serão disponibilizados nesta quinta-feira (24), a partir das 15h. Para agendar, basta acessar o link https://vacina.vilavelha.es.gov.br/ escolher o dia e local da vacinação.
As vacinas serão administradas no sábado (26) de 9h às 16h no Tartarugão, Umef Paulo Mares Guia, Escola Parque, Umef Graciano Neves, Ginásio Oswaldo Ruy, Umef Tuffy Nader, Unidades de Saúde do Ibes, Barramares, Ulisses Guimarães, Vila Batista e Vila Nova e no Boulevard Shopping.