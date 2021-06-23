Após atraso, novos lotes de vacinas são esperados para esta quinta (24)

Espírito Santo receberá 47.970 doses da Pfizer/BioNTec nesta quinta Crédito: Pfizer Brasil

Espírito Santo receberá nesta quinta-feira (23) mais de cem mil doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Das 144.720 doses previstas para esta semana, só não há data ainda para a chegada do imunizante da Janssen, do laboratório Johnson & Johnson, de aplicação única. O Espírito Santo deve receber 31.550 dessa nova vacina a ser utilizada em todo o país ainda nesta semana.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , chegam ao Espírito Santo nesta quinta-feira (24) 65.200 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan) e 47.970 da Pfizer/BioNTec. A data de envio das 31.550 da Janssen ainda não foi confirmada.

Inicialmente, os imunizantes estavam programados para chegar ao Estado nesta quarta-feira (23) , conforme anúncio feito pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais, mas houve atraso no envio. Na postagem, houve um equívoco sobre o número de doses da Pfizer, depois corrigida pela Sesa: a previsão correta é de 47.970 doses desse laboratório.

O @minsaude enviará ao ES amanhã, 31.550 doses da vacina Janssen que serão distribuídas para a grande Vitória, mais 65.200 da Coronavac e 31.550 da Pfizer que serão entregues a todos os municípios para dar continuidade à imunização e especialmente para segunda dose. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 22, 2021

As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio e a distribuição realizada aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de saúde Central, Norte e Sul e começam a ser entregues a partir da manhã desta sexta-feira (25). Para a distribuição da Janssen, a Secretaria da Saúde aguarda confirmação da data de envio.

As vacinas Pfizer, segundo a Sesa, serão destinadas à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária e nos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em andamento no Estado.

As doses da Coronavac serão utilizadas para complementar as segundas doses dos esquemas em atraso, finalizando 100% desse atendimento, além de dar início a vacinação de cerca de mais de 9 mil pessoas que já vão ter asseguradas a segunda dose.

Em suas redes sociais o deputado federal Evair de Melo informou que as remessas de vacina vão chegar ao Estado às 10h15 e às 14h20, desta quinta-feira (23).

NOVO IMUNIZANTE

As primeiras doses da Janssen, segundo o pactuado entre Estado e municípios, vão ser destinadas ao público geral por faixa etária. É o quarto imunizante incorporado ao Sistema Único de Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações no enfrentamento à Covid-19 no Brasil.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, a inserção deste novo imunizante ao SUS traz perspectivas ainda mais positivas para a cobertura vacinal capixaba.

“É uma vacina com esquema em dose única, que para uma campanha de vacinação do tamanho da Covid-19 é extremamente importante, pois auxilia na redução da taxa abandono do esquema vacinal, na possibilidade de vacinar mais pessoas de uma única vez, além de possibilitar o aumento da cobertura vacinal”, explicou a coordenadora.

Para este primeiro momento, devido ao quantitativo de doses e a especificidades da data de validade – ampliada para 8 de agosto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será direcionada aos quatro municípios de maior população na Grande Vitória: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

Em remessas futuras, as doses serão proporcionalmente distribuídas aos demais municípios, tal qual ocorrem as distribuições dos demais imunizantes.

DISTRIBUIÇÃO VAI RESPEITAR A TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS DOSES

Para esta nova remessa, será realizada uma nova atualização dos municípios que apresentam a taxa de utilização das doses abaixo dos 80%. A distribuição com base nesta métrica ocorrerá nesta quinta-feira (24) com a chegada das doses em território capixaba.

A orientação de manter a taxa de utilização das doses recebidas contra a Covid-19 acima dos 80% visa a garantir a aplicação das doses recebidas em tempo hábil na população, disponibilizando a distribuição de 50% das doses aos municípios que não atingirem a taxa de excelência, tendo os demais 50% distribuídos aos municípios que conseguiram alcançar a meta.

Segundo a Sesa, os municípios que na última distribuição se encontravam abaixo de 80%, mas que alcançaram a meta na nova atualização, receberão as doses da última semana de forma complementar, além da garantia de 100% das doses.