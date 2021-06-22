Covid-19: ES vai receber nova remessa com 144 mil doses de vacinas

Versão anterior desta matéria trazia número equivocado de vacinas. Inicialmente, o governador Renato Casagrande havia divulgado que seriam entregues 31.550 doses da vacina da Pfizer nesta quarta-feira (23). O número correto, porém, é de 47.970 doses do imunizante, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A informação foi corrigida, e o texto e o título da matéria foram atualizados.

O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, reiterou que a ampliação dos horários possibilitará acelerar a campanha de imunização e abranger, também, aqueles que não estão conseguindo se vacinar por conta do horário de trabalho. Para informações a respeito de disponibilidade de doses e horários disponíveis para vacinação, a população deve entrar em contato diretamente com a administração do município onde mora.