Correção
22/06/2021 - 11:20
Versão anterior desta matéria trazia número equivocado de vacinas. Inicialmente, o governador Renato Casagrande havia divulgado que seriam entregues 31.550 doses da vacina da Pfizer nesta quarta-feira (23). O número correto, porém, é de 47.970 doses do imunizante, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A informação foi corrigida, e o texto e o título da matéria foram atualizados.
O Espírito Santo vai receber um novo lote com 144.720 novas doses de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (23). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Serão enviadas 31.550 doses da vacina Janssen, 65.200 da Coronavac e outras 47.970 da Pfizer.
Covid-19 - ES vai receber nova remessa com 144 mil doses de vacinas
Em seu perfil nas redes sociais, o governador Renato Casagrande informou que as doses serão distribuídas a todos os municípios e serão destinadas, principalmente, para a aplicação da segunda dose na população. Nesta terça-feira (22), a Sesa já havia anunciado que pretende zerar a fila de espera da Coronavac, formada por cerca de 18,7 mil capixabas ainda nesta semana.
Na última sexta-feira (18), o governo federal enviou 31.200 doses do imunizante fabricado pelo Instituto Butantan. Antes disso, a última remessa encaminhada ao Estado havia sido realizada no dia 17 de maio. Um novo lote deve chegar até o fim desta semana.
VACINAÇÃO NOTURNA
Para acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19, 24 municípios do Espírito Santo passaram a disponibilizar um turno no período da noite para imunização da população. A iniciativa, que começou na semana passada, é uma orientação da Sesa às secretarias municipais, e a aplicação da vacina depende da disponibilidade de doses.
O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, reiterou que a ampliação dos horários possibilitará acelerar a campanha de imunização e abranger, também, aqueles que não estão conseguindo se vacinar por conta do horário de trabalho. Para informações a respeito de disponibilidade de doses e horários disponíveis para vacinação, a população deve entrar em contato diretamente com a administração do município onde mora.
ADIANTAMENTO DA 2ª DOSE DA ASTRAZENECA
Apesar de não receber doses da vacina da Astrazeneca nesta remessa, o Espírito Santo conta com uma grande disponibilidade de imunizantes da fabricante. E, por isso, a Sesa decidiu antecipar a aplicação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19 em duas semanas. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (21) e informada nesta terça (22) pelo secretário da Saúde de Estado, Nésio Fernandes.
Nésio explicou que a decisão foi tomada considerando a ampliação da oferta de vacinas e o recebimento de mais doses da AstraZeneca. O secretário informou que a decisão já foi comunicada aos municípios, que devem abrir agendamentos para a D2 do imunizante nos próximos dias.