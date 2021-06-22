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Imunização

Covid-19: Vitória abre 2.900 vagas de vacinação para pessoas acima de 40 anos

A marcação pode ser feita no site da Prefeitura  de Vitória ou no aplicativo Vitória Online

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:08

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:08

Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória vai abrir, nesta terça-feira (22), às 17 horas,  2.900 novas vagas para vacinação do público geral a partir dos 40 anos (primeira dose).
A imunização será realizada nesta quarta-feira (23), em dois pontos volantes:
  • Ginásio da Faculdade Salesiano
  • Igreja Batista de Jardim da Penha
Na quinta-feira (24), a vacinação continua no Maanaim de Vitória (próximo à rodoviária) e no Centro de Celebrações de Jardim Camburi.
A marcação pode ser feita no site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.

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