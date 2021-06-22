Covid-19: Vitória abre 2.900 vagas de vacinação para pessoas acima de 40 anos

A Prefeitura de Vitória vai abrir, nesta terça-feira (22), às 17 horas, 2.900 novas vagas para vacinação do público geral a partir dos 40 anos (primeira dose).
A imunização será realizada nesta quarta-feira (23), em dois pontos volantes:
- Ginásio da Faculdade Salesiano
- Igreja Batista de Jardim da Penha
Na quinta-feira (24), a vacinação continua no Maanaim de Vitória (próximo à rodoviária) e no Centro de Celebrações de Jardim Camburi.
A marcação pode ser feita no site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.