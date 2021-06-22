ES libera antecipação da segunda dose da AstraZeneca em 2 semanas

A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Saúde autorizou a antecipação da aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 em duas semanas. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (21) e informada nesta terça (22) em entrevista coletiva realizada pelo titular da pasta, secretário Nésio Fernandes.

Nésio explicou que a decisão foi tomada considerando a ampliação da oferta de vacinas e o recebimento de mais doses da AstraZeneca.

“Nós já recebemos vacinas para serem aplicadas daqui a duas semanas. No entanto, em avaliação interna, nos pareceu adequado não guardar essas vacinas ao longo dessas duas semanas, esperando chegar ao total de 84 dias, e já antecipar para que, a partir de 70 dias da aplicação da primeira dose, a população capixaba já tenha acesso à segunda dose da vacina da AstraZeneca”, disse.

O secretário informou que a decisão já foi comunicada aos municípios, que devem abrir agendamentos para a D2 do imunizante nos próximos dias. “Ao longo desta semana, já teremos a abertura por parte dos municípios da agenda para vacinação da população com a segunda dose da AstraZeneca em todos aqueles que já tenham 70 dias da aplicação da primeira dose”, explicou.

Nésio afirmou que não haverá nenhum prejuízo para a população, pelo contrário. Que a segunda dose do imunizante antecipada trará mais benefícios para as pessoas no contexto da cobertura vacinal.