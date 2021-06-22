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Covid-19

Serra abre agendamento para vacinação de pessoas acima de 40 anos

O município também ampliou o horário de funcionamento de sete unidades de saúde, e retornou com o sistema drive thru
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 11:02

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:02

Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
O município da Serra vai abrir mais uma rodada de agendamento para vacinação contra a Covid-19. Agora, pessoas com 40 anos ou mais - sem comorbidades - poderão agendar a primeira dose da vacina no site da prefeitura a partir das 18 horas desta quarta (23). A aplicação das doses agendadas acontecerá entre sexta (25) e segunda-feira (28).
A Serra também ampliou o horário de funcionamento de sete unidades de saúde, e retornou com o sistema drive-thru. As equipes de saúde das Unidades Regionais de Novo Horizonte, Serra Sede, Jacaraípe e Feu Rosa e das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I atendem à população, de segunda a sexta, até às 19 horas. No caso da Unidade Básica de Saúde de São Marcos, as equipes de vacinação estão preparadas para receber o público-alvo da imunização contra o novo coronavírus até as 21 horas, também de segunda a sexta.
O drive-thru, aquele sistema em que a pessoa não precisa sair do carro para ser vacinada, volta no próximo sábado (26) e na terça (29), das 8h30 às 20h, no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Mas atenção: nesse sistema de vacinação, também é necessário fazer o agendamento pelo site.
Quem já recebeu a primeira dose e está no prazo para tomar a segunda dose da vacina também pode fazer o agendamento. De acordo com a prefeitura, há cerca de 850 doses disponíveis para esse público.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

  • Pessoas com comorbidades devem apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento, ou ainda a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamentos não será aceita.
  • As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto
  • Para os deficientes, serão aceitos como comprovação da condição laudo médico indicando a deficiência existente; declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento; cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente; documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência
  • Para as condições de evidente deficiência permanente, a pessoa é isenta de apresentação de documento comprobatório
  • Profissionais de saúde devem levar o contracheque
  • Os laudos/declarações ficarão retidos na sala de vacinação e precisam ser de 2018 em diante. Por isso, é necessário que a pessoa leve o original do documento e a cópia.

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