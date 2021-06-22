Serra abre agendamento para vacinação de pessoas acima de 40 anos

A Serra também ampliou o horário de funcionamento de sete unidades de saúde, e retornou com o sistema drive-thru. As equipes de saúde das Unidades Regionais de Novo Horizonte, Serra Sede, Jacaraípe e Feu Rosa e das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I atendem à população, de segunda a sexta, até às 19 horas. No caso da Unidade Básica de Saúde de São Marcos, as equipes de vacinação estão preparadas para receber o público-alvo da imunização contra o novo coronavírus até as 21 horas, também de segunda a sexta.