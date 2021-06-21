Queiroga anuncia chegada de 1,5 milhão de doses da vacina Janssen

Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock

Queiroga, que participou de audiência no Senado na manhã desta segunda-feira (21), lamentou que tenha ocorrido um atraso na entrega da vacina fabricada pela Johnson & Johnson. A farmacêutica deveria ter enviado 3 milhões de doses do imunizante na última terça-feira (15).

No entanto, a empresa suspendeu o envio das vacinas. Em resposta ao Estadão/Broadcast, a farmacêutica não explicou o motivo do atraso, e declarou que seguia dialogando com as autoridades brasileiras. O Ministério também não explicou o atraso no envio do medicamento.

Queiroga também comentou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que não faltarão recursos para a Saúde. "De tal sorte que a expectativa é que tenhamos no ano de 2021 um orçamento próximo ou um pouco superior ao que houve no ano de 2020", declarou.