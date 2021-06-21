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Ministro da Saúde

Queiroga anuncia chegada de 1,5 milhão de doses da vacina Janssen

Segundo o ministro, o imunizante deve chegar pelo aeroporto de Guarulhos (SP). Ele destacou que a vacina de dose única deve acelerar a imunização no País

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 14:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2021 às 14:17
Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose
Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o País deve receber nesta terça-feira (22), 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen contra Covid-19. Segundo o ministro, o imunizante deve chegar pelo aeroporto de Guarulhos (SP). Ele destacou que a vacina de dose única deve acelerar a imunização no País.
Queiroga, que participou de audiência no Senado na manhã desta segunda-feira (21), lamentou que tenha ocorrido um atraso na entrega da vacina fabricada pela Johnson & Johnson. A farmacêutica deveria ter enviado 3 milhões de doses do imunizante na última terça-feira (15).
No entanto, a empresa suspendeu o envio das vacinas. Em resposta ao Estadão/Broadcast, a farmacêutica não explicou o motivo do atraso, e declarou que seguia dialogando com as autoridades brasileiras. O Ministério também não explicou o atraso no envio do medicamento.
Queiroga também comentou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que não faltarão recursos para a Saúde. "De tal sorte que a expectativa é que tenhamos no ano de 2021 um orçamento próximo ou um pouco superior ao que houve no ano de 2020", declarou.
De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, ainda nesta semana podem ser anunciadas novas antecipações de doses adicionais da Janssen. Para Cruz, também existem "tratativas bem avançadas" para trazer 1 milhão de doses adicionais da Coronavac junto com o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) que o Ministério espera receber da China no próximo dia 24.

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