Brasil recebe 842 mil vacinas da Pfizer pelo consórcio Covax Facility

Avião com 842,4 mil doses da Pfizer pousou em São Paulo neste domingo (20) Crédito: Walterson Rosa/MS

Uma remessa com 842,4 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), neste domingo (20). Esse é o primeiro lote da farmacêutica que desembarca no país correspondente ao consórcio Covax Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Outros 14 lotes do imunizante da Pfizer já foram recebidos, todos pelo contrato direto com o Ministério da Saúde. As doses recebidas pelo consórcio serão encaminhadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A forma de distribuição para Estados e municípios ainda não foi informada pela pasta.

Segundo o Ministério da Saúde, o contrato do Brasil com a Covax prevê 42,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 de diferentes laboratórios até o fim de 2021. Até agora, a pasta informou que já recebeu e distribuiu mais de 5 milhões de doses adquiridas via consórcio global.