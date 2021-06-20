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Coronavírus

Brasil recebe 842 mil vacinas da Pfizer pelo consórcio Covax Facility

Este é o primeiro lote da farmacêutica que desembarca no país por meio do consórcio internacional. Outras remessas foram do imunizante AstraZeneca
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 jun 2021 às 20:38

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 20:38

Avião com 842,4 mil doses da Pfizer pousou em São Paulo neste domingo (20)
Avião com 842,4 mil doses da Pfizer pousou em São Paulo neste domingo (20) Crédito: Walterson Rosa/MS
Uma remessa com 842,4 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), neste domingo (20). Esse é o primeiro lote da farmacêutica que desembarca no país correspondente ao consórcio Covax Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Outros 14 lotes do imunizante da Pfizer já foram recebidos, todos pelo contrato direto com o Ministério da Saúde. As doses recebidas pelo consórcio serão encaminhadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A forma de distribuição para Estados e municípios ainda não foi informada pela pasta.
Segundo o Ministério da Saúde, o contrato do Brasil com a Covax prevê 42,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 de diferentes laboratórios até o fim de 2021. Até agora, a pasta informou que já recebeu e distribuiu mais de 5 milhões de doses adquiridas via consórcio global. 
Nos lotes anteriores, todas as doses eram da AstraZeneca/Oxford, fabricada na Coreia do Sul. Com coordenação da OMS, o Covax Facility tem parceria com a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (Gavi), que tem o objetivo de facilitar a imunização em massa contra a Covid-19.

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