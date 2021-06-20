Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • China supera 1 bilhão de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19
Imunização

China supera 1 bilhão de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19

Número dobrou em menos de um mês, de acordo com a contagem do governo. País aprovou sete vacinas desenvolvidas internamente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jun 2021 às 15:41

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 15:41

Campanha de vacinação no Brasil ainda caminha a passos lentos
Maioria das vacinas na China é administrada em duas doses Crédito: Torstensimon/ Pixabay
A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou ter ultrapassado neste domingo (20) a marca de 1 bilhão de doses da vacina covid-19 administradas no país. O número exato de pessoas vacinadas não foi informado. Como em outros lugares, a maioria das vacinas na China é administrada em duas doses.
O ritmo das vacinações se acelerou no país de 1,4 bilhão de pessoas após um início lento. O número total de doses administradas dobrou em menos de um mês, de acordo com a contagem do governo.
A China aprovou sete vacinas desenvolvidas internamente e recentemente aprovou duas delas para crianças de até três anos de idade.
Os reguladores não aprovaram nenhuma vacina não chinesa até o momento, embora pareçam estar próximos disso no caso da desenvolvida pela Pfizer e BioNTech.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 China Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus
Imagem de destaque
João Fonseca despacha italiano Berrettini e avança às quartas de final do Masters de Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados