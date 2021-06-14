Vacinas da Janssen serão aplicadas em até 48 horas no ES

Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock

Mesmo com a ampliação do prazo, o secretário afirmou que os quatro municípios da Grande Vitória que usarão a vacina firmaram um pacto, dentro da Comissão Intergestores Bipartite, para concluir a vacinação em 48 horas.

"Essas cidades pactuaram o prazo da aplicação plena em dois dias devido à proximidade da data de vencimento, mesmo sabendo que a indústria pode postergar o prazo. As aplicações em dois dias podem ser cumpridas em decorrência da rapidez da vacinação nesses quatro municípios", explicou o secretário. Segundo ele, a expectativa antes do adiamento anunciando pelo Ministério da Saúde era de que as doses chegariam ao Espírito Santo na quarta (16).

QUANDO CHEGAM AO BRASIL?

A data em que esses lotes chegarão ao Espírito Santo ainda é uma dúvida. Inicialmente, o Ministério da Saúde repassou a previsão de que o Brasil receberia 3 milhões de doses da Jassen nesta terça-feira (15). Porém, a entrega foi suspensa nesta segunda-feira (14). O Ministério da Saúde afirma que aguarda o laboratório informar uma nova data de recebimento das doses, mas a expectativa da pasta é que cheguem "ainda nesta semana ao país, em três remessas".

A farmacêutica não explicou o motivo do atraso, mas afirmou que segue dialogando com as autoridades brasileiras "com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes".