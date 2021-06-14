Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização

Vacinas da Janssen serão aplicadas em até 48 horas no ES

Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica serão as únicas cidades a vacinarem com os lotes, que ainda não têm previsão de chegada ao Brasil após adiamento divulgado pelo Ministério da Saúde
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

14 jun 2021 às 19:21

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 19:21

Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose
Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock
Os lotes com o imunizante da Jassen, quando chegarem ao Espírito Santo,  serão totalmente aplicados em 48 horas, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva nesta segunda-feira (14). Ele informou que SerraVitóriaVila Velha e Cariacica serão os únicos municípios que aplicarão vacinas desse carregamento, cuja previsão de chegada ao Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, foi adiada para data ainda não definida. A entrega estava prevista anteriormente para esta terça-feira (15).
A previsão é que 59,3 mil doses da Janssen sejam enviadas ao Espírito Santo. O imunizante possui dose única para efetividade, mas estava com o prazo de validade próximo do vencimento, 27 de junho. Nesta segunda-feira (14), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a extensão do prazo de validade da vacina, fabricada pela Johnson & Johnson, para o início de agosto.
Mesmo com a ampliação do prazo, o secretário afirmou que os quatro municípios da Grande Vitória que usarão a vacina firmaram um pacto, dentro da Comissão Intergestores Bipartite, para concluir a vacinação em 48 horas. 
"Essas cidades pactuaram o prazo da aplicação plena em dois dias devido à proximidade da data de vencimento, mesmo sabendo que a indústria pode postergar o prazo. As aplicações em dois dias podem ser cumpridas em decorrência da rapidez da vacinação nesses quatro municípios", explicou o secretário. Segundo ele, a expectativa antes do adiamento anunciando pelo Ministério da Saúde era de que as doses chegariam ao Espírito Santo na quarta (16).

QUANDO CHEGAM AO BRASIL?

A data em que esses lotes chegarão ao Espírito Santo ainda é uma dúvida. Inicialmente, o Ministério da Saúde repassou a previsão de que o Brasil receberia 3 milhões de doses da Jassen nesta terça-feira (15). Porém, a entrega foi suspensa nesta segunda-feira (14). O Ministério da Saúde afirma que aguarda o laboratório informar uma nova data de recebimento das doses, mas a expectativa da pasta é que cheguem "ainda nesta semana ao país, em três remessas".
A farmacêutica não explicou o motivo do atraso, mas afirmou que segue dialogando com as autoridades brasileiras "com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes".
"A companhia está comprometida em oferecer acesso global igualitário à sua vacina contra a Covid-19 em um modelo sem fins lucrativos para uso emergencial durante a pandemia. Como parte desse compromisso, reconhece a importância de assegurar que as pessoas no Brasil tenham acesso ágil à sua vacina", afirmou em nota ao Estadão Conteúdo.

Veja Também

Janssen pede à Anvisa extensão de validade de vacina contra a Covid-19

Saúde deve definir nesta sexta municípios que receberão vacina da Janssen

Vacina da Janssen chegará ao Brasil perto do prazo de validade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Ministério da Saúde SESA Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados