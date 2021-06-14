Vacinas da Janssen serão aplicadas em até 48 horas no ES

Os lotes com o imunizante da Jassen, quando chegarem ao Espírito Santo, serão totalmente aplicados em 48 horas, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva nesta segunda-feira (14). Ele informou que Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica serão os únicos municípios que aplicarão vacinas desse carregamento, cuja previsão de chegada ao Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, foi adiada para data ainda não definida. A entrega estava prevista anteriormente para esta terça-feira (15).
A previsão é que 59,3 mil doses da Janssen sejam enviadas ao Espírito Santo. O imunizante possui dose única para efetividade, mas estava com o prazo de validade próximo do vencimento, 27 de junho. Nesta segunda-feira (14), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a extensão do prazo de validade da vacina, fabricada pela Johnson & Johnson, para o início de agosto.
Mesmo com a ampliação do prazo, o secretário afirmou que os quatro municípios da Grande Vitória que usarão a vacina firmaram um pacto, dentro da Comissão Intergestores Bipartite, para concluir a vacinação em 48 horas.
"Essas cidades pactuaram o prazo da aplicação plena em dois dias devido à proximidade da data de vencimento, mesmo sabendo que a indústria pode postergar o prazo. As aplicações em dois dias podem ser cumpridas em decorrência da rapidez da vacinação nesses quatro municípios", explicou o secretário. Segundo ele, a expectativa antes do adiamento anunciando pelo Ministério da Saúde era de que as doses chegariam ao Espírito Santo na quarta (16).
QUANDO CHEGAM AO BRASIL?
A data em que esses lotes chegarão ao Espírito Santo ainda é uma dúvida. Inicialmente, o Ministério da Saúde repassou a previsão de que o Brasil receberia 3 milhões de doses da Jassen nesta terça-feira (15). Porém, a entrega foi suspensa nesta segunda-feira (14). O Ministério da Saúde afirma que aguarda o laboratório informar uma nova data de recebimento das doses, mas a expectativa da pasta é que cheguem "ainda nesta semana ao país, em três remessas".
A farmacêutica não explicou o motivo do atraso, mas afirmou que segue dialogando com as autoridades brasileiras "com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes".
"A companhia está comprometida em oferecer acesso global igualitário à sua vacina contra a Covid-19 em um modelo sem fins lucrativos para uso emergencial durante a pandemia. Como parte desse compromisso, reconhece a importância de assegurar que as pessoas no Brasil tenham acesso ágil à sua vacina", afirmou em nota ao Estadão Conteúdo.