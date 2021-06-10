Saúde deve definir nesta sexta municípios que receberão vacina da Janssen

Para Danielle Grillo, a incorporação de uma nova vacina ao Plano Nacional de Imunização é uma medida importante para acelerar o processo de vacinação da população e, neste caso, com um imunizante de dose única. "Essa é uma facilidade da Janssen na questão da adesão ao esquema vacinal porque quanto mais doses há uma tendência de aumentar a taxa de evasão", observa.