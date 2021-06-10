A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já se planeja para fazer a distribuição das doses da vacina Janssen, que devem chegar ao Espírito Santo na próxima semana. Como se trata de um lote com data de validade perto do vencimento - 27 de junho - a logística exigirá velocidade na entrega. Os municípios que vão receber o novo imunizante contra a Covid-19 devem ser definidos até esta sexta-feira (11).
Saúde deve definir nesta sexta municípios que receberão vacina da Janssen
O Ministério da Saúde encomendou a vacina e vai receber 3 milhões de doses na semana que vem, das 38 milhões previstas, devido ao prazo vencimento. Ao Espírito Santo serão destinadas cerca de 50 mil doses da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson.
Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo diz que, em razão dessa particularidade da validade, a distribuição deverá se concentrar em alguns municípios para dar à vacinação a agilidade necessária. As cidades que vão receber as doses, e a adoção de mutirões ou outra estratégia para garantir o aproveitamento de toda a remessa, vão ser definidas esta semana. A previsão é que todas as doses sejam aplicadas em apenas um dia. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, também já havia estimado que até a sexta-feira haveria uma definição.
Para Danielle Grillo, a incorporação de uma nova vacina ao Plano Nacional de Imunização é uma medida importante para acelerar o processo de vacinação da população e, neste caso, com um imunizante de dose única. "Essa é uma facilidade da Janssen na questão da adesão ao esquema vacinal porque quanto mais doses há uma tendência de aumentar a taxa de evasão", observa.
CORONAVAC
Também há uma expectativa para definir, ainda nesta sexta-feira, sobre a segunda dose da Coronavac para as pessoas que estão com a imunização atrasada. No Estado, a fila de espera tem cerca de 50 mil que tomaram a primeira dose e não receberam o complemento.
Danielle Grillo conta que a previsão é que o Ministério da Saúde receba do Instituto Butantan nova remessa da Coronavac e, então, será definido o cronograma de distribuição aos Estados.