Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contra a Covid-19

Saúde deve definir nesta sexta municípios que receberão vacina da Janssen

Com data de validade próxima do vencimento, o imunizante deve chegar ao Estado na próxima semana; logística exigirá velocidade na distribuição
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

10 jun 2021 às 19:54

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 19:54

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Vacina contra a Covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, é aplicada em dose única Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já se planeja para fazer a distribuição das doses da vacina Janssen, que devem chegar ao Espírito Santo na próxima semana. Como se trata de um lote com data de validade perto do vencimento - 27 de junho - a logística exigirá velocidade na entrega. Os municípios que vão receber o novo imunizante contra a Covid-19 devem ser definidos até esta sexta-feira (11). 
Saúde deve definir nesta sexta municípios que receberão vacina da Janssen
Ministério da Saúde encomendou a vacina e vai receber 3 milhões de doses na semana que vem, das 38 milhões previstas, devido ao prazo vencimento. Ao Espírito Santo serão destinadas cerca de 50 mil doses da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson.
Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo diz que, em razão dessa particularidade da validade, a distribuição deverá se concentrar em alguns municípios para dar à vacinação a agilidade necessária. As cidades que vão receber as doses, e a  adoção de mutirões ou  outra estratégia para garantir o aproveitamento de toda a remessa, vão ser definidas esta semana. A previsão é que todas as doses sejam aplicadas em apenas um dia. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, também já havia estimado que até a sexta-feira haveria uma definição
Para Danielle Grillo, a incorporação de uma nova vacina ao Plano Nacional de Imunização é uma medida importante para acelerar o processo de vacinação da população e, neste caso, com um imunizante de dose única. "Essa é uma facilidade da Janssen na questão da adesão ao esquema vacinal porque quanto mais doses há uma tendência de aumentar a taxa de evasão", observa. 

CORONAVAC

Também há uma expectativa para definir, ainda nesta sexta-feira, sobre a segunda dose da Coronavac para as pessoas que estão com a imunização atrasada. No Estado, a fila de espera tem cerca de 50 mil que tomaram a primeira dose e não receberam o complemento.
Danielle Grillo conta que a previsão é que o Ministério da Saúde receba do Instituto Butantan nova remessa da Coronavac e, então, será definido o cronograma de distribuição aos Estados.  

LEIA MAIS 

Viana recebe doses de vacina contra a Covid-19 para imunização em massa

Covid-19: Espírito Santo inicia a vacinação de assistentes sociais

MP cobra aplicação de mais de 54 mil vacinas armazenadas no Sul do ES

Covid-19: ES recebe mais de 75 mil doses da vacina AstraZeneca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vacina SESA Coronavírus no ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados