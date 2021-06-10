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Vacinação no domingo (13)

Viana recebe doses de vacina contra a Covid-19 para imunização em massa

Mais de 14 mil moradores agendaram a imunização, que acontecerá no próximo domingo (13). Elas receberão meia dose da Astrazeneca, como prevê o programa Viana Vacinada

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:59

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 jun 2021 às 17:59
Chegada das doses de vacinas contra a Covid-19 que serão utilizadas em estudo de imunização na população de Viana
Chegada das doses de vacinas contra a Covid-19 que serão utilizadas em estudo de imunização na população de Viana Crédito: Roger Santana | TV Gazeta
A imunização em massa contra a Covid-19 no município de Viana tem data marcada: próximo domingo, dia 13 de junho. Na tarde desta quinta-feira (10), as doses que serão utilizadas no estudo chegaram ao Espírito Santo, mais precisamente à Unidade de Saúde de Marcílio de Noronha, em Viana. Os imunizantes da Astrazeneca foram recebidos pelo prefeito Wanderson Bueno. Durante o anúncio do programa Viana Vacinada, chefe do Executivo anunciou que será a primeira pessoa a receber a "dose ajustada". Segundo ele, até esta quinta-feira mais de 14 mil munícipes agendaram a vacinação. 
Viana recebe doses de vacina para imunização em massa e inscritos passam de 14 mil
"Hoje completamos mais uma etapa, recebendo as vacinas, para podermos fazer a distribuição e atender a mais de 30 mil pessoas no próximo domingo", disse o prefeito ao repórter Roger Santana, da TV Gazeta.

Viana recebe doses de vacina contra a Covid-19 para estudo

"A imunização será um dia histórico para a cidade de Viana. O município vem organizando toda a estratégia para que a gente possa fazer um grande dia de vacinação "
Wanderson Bueno - Prefeito de Viana
A ideia é que os moradores de Viana recebam metade da dose, sendo ministrada normalmente. O intervalo entre as doses é o mesmo: 12 semanas.
O prefeito aproveitou o recebimento das doses para afirmar que não há risco da imunização com metade da dose. "Não existe correlação de que meia dose vai te dar metade da imunidade. Já foi comprovado", acrescentou.
O anúncio do projeto foi feito na última semana, no Palácio Anchieta. Além do prefeito de Viana, o governador Renato Casagrande, o secretário Nésio Fernandes e outros colaboradores do estudo estiveram presentes na divulgação. A expectativa é vacinar 35 mil pessoas em um só dia.
O agendamento é feito pelo site vianavacinada.saude.es.gov.br. É preciso comprovar o vínculo com a cidade, por exemplo, com o domicílio eleitoral.

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