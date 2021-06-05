Tira-dúvidas sobre o mutirão de vacinação contra a Covid-19 em Viana

Deve ser motivo de honra para o vianense dar uma contribuição histórica para a pesquisa sobre a vacinação contra a Covid-19. Quem participar terá o benefício direto de ter acesso à uma vacina já aprovada para uso no Brasil. Se a vacina com meia dose for efetiva, resultará no benefício direto de prevenir a Covid-19. A antecipação especial das vacinas para faixas etárias 18-49 anos é um grande benefício que, de outra forma, precisariam esperar mais alguns meses para serem incluídas no programa nacional. A vacinação de toda a população adulta do município também reduzirá a taxa de transmissão comunitária do vírus. Se isso ocorrer, também haverá um benefício indireto para toda a sociedade, pois esses resultados podem direcionar as estratégias do país para vacinar mais pessoas com a mesma quantidade de vacina. O gesto de solidariedade de cada um será reconhecido em momento tão difícil em que o maior desafio é levar mais vacinas para o maior número possível de pessoas para prevenir contra uma doença que tem tirado tantas vidas em nosso país. Com esse estudo, Viana se tornará notícia e referência no País e fora dele, assim como o cidadão vianense estará contribuindo para a contenção da pandemia não somente em sua cidade, mas também no Brasil e no mundo.