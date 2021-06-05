Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinas à vista!

Covid-19: três cidades da Grande Vitória abrem agendamento neste sábado (5)

Vitória disponibilizará de manhã novas vagas para vacinação, enquanto Vila Velha e Guarapari o farão à tarde. Veja se você faz parte do público-alvo
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 jun 2021 às 09:20

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 09:20

Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças. tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Astrazeneca
Se você fizer parte do público-alvo, não deixe de se vacinar contra a Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
Atenção, capixabas! Três cidades da Grande Vitória abrirão agendamentos de vacinas contra a Covid-19 ao longo deste sábado (5). Ao todo, serão quase 17 mil vagas disponibilizadas por Vila VelhaGuarapari e Vitória – sendo esta a única em que a abertura acontece já ainda pela manhã.
A reportagem de A Gazeta também demandou os outros municípios da região, além de ColatinaLinhares e Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, eles não têm previsão de novos agendamentos neste final de semana nem de vacinação por demanda espontânea. Apenas Fundão ainda não retornou o contato.
Ainda assim, vale destacar que a Prefeitura da Serra informou que a previsão é que haja novo agendamento na próxima quarta-feira (9), ainda sem outras definições. Já a Prefeitura de Colatina afirmou que um cronograma com as novas datas e públicos-alvo será divulgado na próxima segunda-feira (7).

VEJA COMO SERÁ A VACINAÇÃO NESTE SÁBADO (5):

GUARAPARI

Na cidade, o agendamento deste sábado (5) será aberto às 15h. Todas as 1.000 vagas são destinadas à primeira dose da vacina Astrazeneca para profissionais da educação, com idade entre 18 e 59 anos, que estejam atuando no ensino infantil, fundamental, médio, técnico ou superior. Seja na rede pública ou particular.
A vacinação acontecerá na próxima segunda-feira (7), no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. Os trabalhadores precisam levar a declaração da escola, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência. O agendamento poderá ser feito por meio do site oficial da prefeitura.

VILA VELHA

O agendamento no município canela-verde será o maior aberto neste sábado (5). A previsão é que as vagas estejam disponíveis no site da prefeitura a partir das 17h. Ao todo, serão abertas quase 15 mil vagas para vacinação contra o novo coronavírus, para oito públicos-alvo:
  • Pessoas com idade entre 55 e 59 anos sem comorbidade (5.500 vagas);
  • Trabalhadores da educação (3.759 vagas);
  • Pessoas com comorbidade e com idade entre 18 e 59 anos (3 mil vagas);
  • Grávidas e puérperas (1 mil vagas);
  • Pessoas com deficiência permanente e idade entre 18 e 59 anos (500 vagas);
  • Idosos acima de 70 anos e profissionais da saúde (500 vagas para segunda dose da AstraZeneca);
  • Pessoas com síndrome de Down ou outras doenças intelectuais (250 vagas);
  • Profissionais da saúde (250 vagas para primeira dose).
No caso nas gestantes e das mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, será usada a vacina da Pfizer. No site oficial, dentro da aba "vacinação", é possível ver a relação completa de documentos que cada grupo precisará apresentar no momento da vacinação para que consiga ser imunizado.

VITÓRIA

Na Capital, o agendamento será aberto às 10h deste sábado (5), com um total de 1.200 vagas. Todas para a aplicação de primeira dose em grávidas, puérperas (mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias) e pessoas com idade entre 55 e 59 anos que não tenham comorbidade.
A escolha do horário e do local poderá ser feita por meio do site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online. A aplicação das doses será realizada na próxima segunda-feira (7), no ginásio do Salesiano (Forte São João) e na Igreja Batista do bairro Jardim da Penha.

LEIA MAIS SOBRE A COVID-19 NO ES

Região Metropolitana só tem Vila Velha e Fundão em risco alto

Moradores de Viana de 18 a 49 anos serão vacinados no dia 13 de junho

Entenda o projeto de vacinação em Viana e saiba como participar

Veja quem pode e quem não pode participar do mutirão da vacinação em Viana

Entenda por que moradores de Viana receberão meia dose de vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados