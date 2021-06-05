Covid-19: três cidades da Grande Vitória abrem agendamento neste sábado (5)

Se você fizer parte do público-alvo, não deixe de se vacinar contra a Covid-19

Na cidade, o agendamento deste sábado (5) será aberto às 15h. Todas as 1.000 vagas são destinadas à primeira dose da vacina Astrazeneca para profissionais da educação, com idade entre 18 e 59 anos, que estejam atuando no ensino infantil, fundamental, médio, técnico ou superior. Seja na rede pública ou particular.

No caso nas gestantes e das mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, será usada a vacina da Pfizer. No site oficial, dentro da aba "vacinação", é possível ver a relação completa de documentos que cada grupo precisará apresentar no momento da vacinação para que consiga ser imunizado.