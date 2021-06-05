Covid-19: três cidades da Grande Vitória abrem agendamento neste sábado (5)

Atenção, capixabas! Três cidades da Grande Vitória abrirão agendamentos de vacinas contra a Covid-19 ao longo deste sábado (5). Ao todo, serão quase 17 mil vagas disponibilizadas por Vila Velha, Guarapari e Vitória – sendo esta a única em que a abertura acontece já ainda pela manhã.
A reportagem de A Gazeta também demandou os outros municípios da região, além de Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, eles não têm previsão de novos agendamentos neste final de semana nem de vacinação por demanda espontânea. Apenas Fundão ainda não retornou o contato.
Ainda assim, vale destacar que a Prefeitura da Serra informou que a previsão é que haja novo agendamento na próxima quarta-feira (9), ainda sem outras definições. Já a Prefeitura de Colatina afirmou que um cronograma com as novas datas e públicos-alvo será divulgado na próxima segunda-feira (7).
VEJA COMO SERÁ A VACINAÇÃO NESTE SÁBADO (5):
GUARAPARI
Na cidade, o agendamento deste sábado (5) será aberto às 15h. Todas as 1.000 vagas são destinadas à primeira dose da vacina Astrazeneca para profissionais da educação, com idade entre 18 e 59 anos, que estejam atuando no ensino infantil, fundamental, médio, técnico ou superior. Seja na rede pública ou particular.
A vacinação acontecerá na próxima segunda-feira (7), no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. Os trabalhadores precisam levar a declaração da escola, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência. O agendamento poderá ser feito por meio do site oficial da prefeitura.
VILA VELHA
O agendamento no município canela-verde será o maior aberto neste sábado (5). A previsão é que as vagas estejam disponíveis no site da prefeitura a partir das 17h. Ao todo, serão abertas quase 15 mil vagas para vacinação contra o novo coronavírus, para oito públicos-alvo:
- Pessoas com idade entre 55 e 59 anos sem comorbidade (5.500 vagas);
- Trabalhadores da educação (3.759 vagas);
- Pessoas com comorbidade e com idade entre 18 e 59 anos (3 mil vagas);
- Grávidas e puérperas (1 mil vagas);
- Pessoas com deficiência permanente e idade entre 18 e 59 anos (500 vagas);
- Idosos acima de 70 anos e profissionais da saúde (500 vagas para segunda dose da AstraZeneca);
- Pessoas com síndrome de Down ou outras doenças intelectuais (250 vagas);
- Profissionais da saúde (250 vagas para primeira dose).
No caso nas gestantes e das mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, será usada a vacina da Pfizer. No site oficial, dentro da aba "vacinação", é possível ver a relação completa de documentos que cada grupo precisará apresentar no momento da vacinação para que consiga ser imunizado.
VITÓRIA
Na Capital, o agendamento será aberto às 10h deste sábado (5), com um total de 1.200 vagas. Todas para a aplicação de primeira dose em grávidas, puérperas (mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias) e pessoas com idade entre 55 e 59 anos que não tenham comorbidade.
A escolha do horário e do local poderá ser feita por meio do site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online. A aplicação das doses será realizada na próxima segunda-feira (7), no ginásio do Salesiano (Forte São João) e na Igreja Batista do bairro Jardim da Penha.