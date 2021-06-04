Covid: Vitória abre mais 1,2 mil vagas para vacinação neste sábado (5)

A Prefeitura de Vitória vai abrir mais 1.200 vagas para a imunização de pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos, gestantes e puérperas neste sábado (5), às 10h. O agendamento será para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19.
A população poderá programar o horário e local de vacinação por meio do site da Prefeitura Municipal de Vitória, pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou do aplicativo Vitória Online.
A vacinação acontecerá na próxima segunda-feira (7) no ginásio do Salesiano (Forte São João) e na Igreja Batista de Jardim da Penha. Para dúvidas ou informações, as pessoas podem procurar os serviços da Prefeitura pelo telefone 156 ou use o serviço on-line.