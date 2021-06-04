Moradores de Viana de 18 a 49 anos serão vacinados no dia 13 de junho

Vacina AstraZeneca Crédito: Ricardo Medeiros

A população de Viana , com idade entre 18 e 49 anos, será imunizada contra a Covid-19 em um mutirão no próximo dia 13, um domingo. A vacinação em massa da cidade faz parte de um estudo internacional que será desenvolvido, denominado “Viana Vacinada” e deve alcançar cerca de 35 mil pessoas.

Todos vão receber meia-dose da vacina Astrazeneca, segundo informou o governador Renato Casagrande em coletiva na tarde desta sexta-feira (04). “A pessoa vai poder fazer a opção para receber essa dose, mas é muito importante que todos sejam imunizados, porque podemos ter um grande resultado", adiantou Casagrande.

O acesso à imunização, segundo o prefeito da cidade, Wanderson Bueno, será on-line, por intermédio do site da prefeitura, em pelo link vianavacinada.saude.es.gov.br, onde as pessoas poderão fazer o agendamento. A imunização ocorrerá em total de 35 pontos de vacinação na cidade. "Daremos todos os detalhes em uma coletiva no próprio domingo (13) e vamos explicar como funciona plataforma", detalhou Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana.

Vão ser utilizados 35 locais de vacinação, com 178 salas, 260 vacinadores e mais de 800 profissionais disponíveis para a campanha. A vacinação vai acontecer no domingo (13), das 8h às 17h. O critério adotado será o domicílio eleitoral, explicou Jaqueline D'oliveira Jubini, secretária de saúde de Viana.

"Todas as que votam em Viana vão procurar o agendamento e será direcionada à seção na qual ela vota. As pessoas residentes que não têm o domicílio eleitoral também será garantida. Vamos explicar, no próximo domingo (6), como vai funcionar. Terão que levar documento com foto e comprovante de residência", informou Jaqueline D'oliveira Jubini.

PROJETO

O projeto tem a participação e coordenação do Ministério da Saúde, com participação efetiva da FioCruz, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e da Ufes-Hucam. “É um estudo de relevância internacional. Estamos muito convencidos de que todas as diretrizes do estudo garantem características técnicas, científicas, e que tem uma grande chance de atingir o resultado esperado no projeto", garantiu o secretário de estado da Saúde Nésio Fernandes.