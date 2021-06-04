Estado vai vacinar toda população de Viana acima dos 18 anos, diz secretário

O Governo do Espírito Santo conseguiu vacinas da AstraZeneca para imunizar toda a população da cidade de Viana, contra a Covid-19. A informação foi divulgada nas redes sociais por volta das 12h desta sexta-feira (4) pelo Gilson Daniel, secretário de Estado do Governo e ex-prefeito do município da Grande Vitória.
Segundo informações iniciais obtidas pela TV Gazeta, essa medida faz parte de um projeto piloto que utilizará doses menores (com menos de 0,5 ml) do imunizante nos moradores que têm, pelo menos, 18 anos de idade. A expectativa seria começar a implementá-lo já a partir da próxima semana.
Durante a coletiva de imprensa realizada nesta tarde no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande (PSB) esclareceu como funcionará o programa "Viana vacinada". Junto dele estavam diversas autoridades, entre elas o secretário estadual de saúde Nésio Fernandes e o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).
Ao todo, serão imunizadas cerca de 35 mil pessoas que moram ou votam no município e que tenham idade entre 18 e 49 anos, desde que não façam parte dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI). Por ser a vacina da AstraZeneca, as grávidas também não poderão participar do estudo.
O agendamento será aberto neste domingo (6), por meio do site vianavacinada.saude.es.gov.br. Já a aplicação das meias doses (0,25 ml) será feita no outro domingo, dia 13 de junho. Mais de 260 vacinadores estarão em 35 pontos de vacinação, das 8h às 17h, para vacinar toda a população.
A participação no projeto é voluntária, mas estudos preliminares apontaram que a dose ajustada da AstraZeneca confere imunidade semelhante àquela da aplicada atualmente. Caso isso não se confirme, os participantes receberão doses de reforço do imunizante para que sejam considerados vacinados contra a Covid-19.
VACINA SÓ PARA QUEM TEM 18 ANOS OU MAIS
Atualmente, a vacina da AstraZeneca só pode ser aplicada em pessoas maiores de idade, porque não há dados disponíveis de segurança e eficácia do imunizante em crianças e adolescentes. No entanto, ainda no ano passado, a Universidade de Oxford iniciou estudos clínicos com essas faixas etárias.