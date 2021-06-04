Estado vai vacinar toda população de Viana acima dos 18 anos, diz secretário

Governo do Estado conseguiu vacinas da AstraZeneca para imunizar a população de Viana Crédito: Fernando Madeira

Segundo informações iniciais obtidas pela TV Gazeta, essa medida faz parte de um projeto piloto que utilizará doses menores (com menos de 0,5 ml) do imunizante nos moradores que têm, pelo menos, 18 anos de idade. A expectativa seria começar a implementá-lo já a partir da próxima semana.

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta tarde no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande PSB ) esclareceu como funcionará o programa "Viana vacinada". Junto dele estavam diversas autoridades, entre elas o secretário estadual de saúde Nésio Fernandes e o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).

O agendamento será aberto neste domingo (6), por meio do site vianavacinada.saude.es.gov.br. Já a aplicação das meias doses (0,25 ml) será feita no outro domingo, dia 13 de junho. Mais de 260 vacinadores estarão em 35 pontos de vacinação, das 8h às 17h, para vacinar toda a população.

A participação no projeto é voluntária, mas estudos preliminares apontaram que a dose ajustada da AstraZeneca confere imunidade semelhante àquela da aplicada atualmente. Caso isso não se confirme, os participantes receberão doses de reforço do imunizante para que sejam considerados vacinados contra a Covid-19.

VACINA SÓ PARA QUEM TEM 18 ANOS OU MAIS