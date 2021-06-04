Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vacinação em massa: quando o ES sentirá os efeitos da imunidade coletiva?

Especialistas que acompanham o comportamento do novo coronavírus apontam os fatores que podem levar o estado a atingir a imunidade coletiva

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 02:00

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 jun 2021 às 02:00
Vacinação drive-thru contra a covid-19 no Parque da Cidade, em Brasília
Coronavac é uma das vacinas contra a Covid-19 aplicadas no ES Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Vacinação em massa - quando o ES sentirá os efeitos da imunidade coletiva
Quando o governo do Estado vacinar, com duas doses, 70% da população contra a Covid-19, tiver a possibilidade de comprar imunizantes e aumentar a velocidade de aplicação, será possível perceber os efeitos da imunidade coletiva em território capixaba.
A análise é dos especialistas em saúde que acompanham o comportamento do novo coronavírus no Espírito Santo. De acordo com o Painel de Vacinação, até esta quarta-feira (2), 1.011.712 moradores tinham recebido a primeira dose no Estado.
O número representa 24,8% da população. Desse total, 427.603 moradores estão imunizados com a segunda dose, ou seja, 10,5%. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o Estado em 2020 é de 4.064.052 habitantes.
Em abril,  a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou que o Espírito Santo poderia ser um dos primeiros estados do Brasil a conseguir atingir a imunidade coletiva de sua população, em relação à Covid-19, por meio da vacinação em massa. A expectativa foi dada pelo secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
"Estamos preparando condições para que o Espírito Santo avance ainda mais na velocidade de vacinação e diante da possibilidade de aquisição de vacinas por parte do governo estadual ou incremento de doses enviadas pelo governo federal, manter a capacidade da vacinação rápida por parte dos municípios capixabas. Dessa maneira, nós entendemos que o Espírito Santo poderá ser um dos primeiros estados do Brasil, ao longo deste ano, a alcançar uma imunidade coletiva por meio da cobertura vacinal", afirmou Nésio.
A pós-doutora em Epidemiologia, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, acredita que o Espírito Santo vai acelerar o processo de imunização nesta fase da vacinação por faixa etária.
"Quando conseguirmos chegar entre 70% a 75% da população vacinada, vamos diminuir o número de vírus circulando e começar, enfim, a controlar a pandemia. Vamos ter a taxa de transmissão abaixo de 0,5, que é quando a gente diz que estamos com a pandemia controlada. Ela deixa de ser pandemia e passa ser endemia"
Ethel Maciel - Epidemiologista
A pesquisadora pontuou que, mesmo com o avanço da aplicação das doses, o vírus continuaria circulando, mas em números pequenos. Em geral, menos de um doente a cada 100 mil pessoas. "No Estado, significaria dizer que teríamos em torno de 42 casos novos por dia.  A vacina faz a imunidade coletiva, ou seja, mesmo aquelas pessoas não vacinadas ou que por algum problema não puderam se vacinar, também ficam protegidas porque a transmissão fica baixa", explicou Ethel.
Para o membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, a escassez de oferta e a burocracia na aquisição de vacinas são dois empecilhos para o avanço da vacinação no Espírito Santo.
"Hoje somos o quarto estado que tem maior cobertura vacinal da primeira dose no Brasil. Se pudéssemos comprar direto com os laboratórios, conseguiríamos avançar muito. O Estado já sinalizou que tem interesse em comprar [...]. O Espírito Santo tem alguns fatores demográficos e geográficos que favorecem a distribuição das vacinas entre os municípios, por exemplo", analisou.
Fila para cadastramento da vacina contra a Covid-19, em Serrana, no interior de São Paulo. Município teve vacinação em massa como experiência científica
Fila para cadastramento da vacina contra a Covid-19, em Serrana, no interior de São Paulo. Município teve vacinação em massa como experiência científica Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

ESTUDO EM SÃO PAULO

Os pesquisadores comentaram o estudo sobre vacinação desenvolvido pelo Instituto Butantan na cidade de Serrana (SP). O município, que fica a 315 quilômetros da capital paulista, foi escolhido para uma experiência sobre os efeitos da vacinação em massa na população adulta.
O projeto conseguiu vacinar 95,7% dos 28.380 adultos da cidade, sendo que 27.160 pessoas com mais de 18 anos receberam as duas doses da Coronavac, em uma campanha finalizada em meados de abril.
Após a vacinação em massa, o número de casos sintomáticos caiu 80% e as internações foram reduzidas em cerca de 86%,  enquanto que 15 cidades vizinhas registravam alta no registro de infectados. 
O controle da transmissão no município se deu quando 75% da população elegível estava vacinada, o que indica que esse é o porcentual de imunizados que precisaríamos ter no País para atingir a imunidade de rebanho pela vacina e frear o vírus.
Na avaliação da pós-doutora em Epidemiologia, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, os resultados indicam que a vacinação em massa é uma estratégia capaz de controlar a pandemia.
"A notícia é muito animadora, principalmente a redução dos casos graves e dos óbitos, bastante alta, acima dos 95%, mas também a proteção contra a infecção, que era algo que a gente tinha dúvidas", analisou Ethel.
No entendimento de Pablo Lira, a realidade detectada em Serrana poderá ser percebida nos demais municípios quando o governo federal acelerar a compra de novas doses e fornecer condições para que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan tenham autonomia para produção do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), principal matéria-prima na produção de vacina.
"Isso é importante para não ser tão dependente dos fornecedores externos. O governo federal deveria estar priorizando isso também, e ao mesmo tempo, priorizar a plataforma de novas vacinas. Quanto mais rápido avançar nesse sentido, o Estado vai ser um dos primeiros a alcançar o percentual de pessoas já vacinadas com as duas doses", pontuou. 

Veja Também

"Não é uma estatística, era a minha mãe", desabafa capixaba em protesto

Covid-19: o que fazer para afastar o risco da quarta onda no ES

Recuperação da economia no Brasil ajuda o ES, mas não chega para todos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Instituto Jones dos Santos Neves UFES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados