Mortes por Covid-19 caem 95% em cidade de SP após vacinação em massa

Moradores de Serrana, interior de São Paulo, na fila para serem vacinados com a Coronavac, contra a Covid-19, no primeiro dia da vacinação em massa Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

De acordo com a reportagem, o número de casos sintomáticos caiu 80% e as internações foram reduzidas em cerca de 86% enquanto 15 cidades vizinhas registravam alta no número de infectados. O número de novos casos de Covid caiu de 699 em março para 251 em abril. Já o de mortes passou de 20 para seis no mesmo período.

Segundo a pesquisa, que será apresentada em mais detalhes em coletiva de imprensa no Butantan nesta segunda-feira (31), o controle da transmissão no município se deu quando 75% da população elegível estava vacinada, o que indica que esse é o porcentual de imunizados que precisaríamos ter no País para atingir a imunidade de rebanho pela vacina e frear o vírus.

Neste domingo, com a campanha nacional de imunização em ritmo lento, o Brasil tinha 21% de vacinados com a primeira dose, dos quais apenas 10% receberam também a segunda aplicação.