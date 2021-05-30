Covid-19: o que fazer para afastar o risco da quarta onda no ES

Para evitar nova aceleração de casos de Covid-19, o uso de máscara continua indispensável mesmo entre as pessoas já vacinadas Crédito: Vitor Jubini

A disseminação da Covid-19 pelo Brasil tem se desenhado, desde o início da pandemia, com diferenças regionais dada as dimensões do país. Em alguns locais, os picos de infecções e mortes provocadas pelo coronavírus se manifestam até meses antes que em outros.

E esses movimentos de subida e queda nos indicadores vão colocando o país na iminência de uma terceira onda, enquanto há Estados que já estão em risco de enfrentar a quarta expansão da doença, como o Espírito Santo. A ameaça existe, mas o que se poderia fazer para evitar uma nova aceleração de casos?

Antes de responder à questão, é importante entender por que o Espírito Santo aparece nessa condição, embora no momento os dados estaduais indiquem queda nos registros de infectados e óbitos.

Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), diz que a queda nos dois indicadores seguia acelerada até que, por volta do dia 9 de maio, começou a diminuir o ritmo. Ainda há uma redução, porém mais lenta e em algumas regiões já se registra novo crescimento.

Essa desaceleração está relacionada, segundo ele, a um conjunto de fatores, entre os quais Pablo Lira destaca o aumento nas interações sociais em festas e outros pontos de aglomeração, à sazonalidade com maior incidência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e ainda às novas cepas circulantes do Sars-Cov-2 (coronavírus) - mais contagiosas e letais

"A ausência de uma coordenação nacional também dificulta o controle dessas fases de expansão no país, para fazer a gestão de risco, promover a testagem em massa, disponibilizar mais vacinas", pontua.

Pablo Lira cita o exemplo da cepa indiana, nova ameaça que se apresenta no Brasil , e que, por não ter uma ação mais efetiva do Ministério da Saúde para integrar esforços e barrar a variante, tem enorme potencial de se espalhar. Para o diretor do IJSN, se houvesse mais integração liderada pelo governo federal, uma das estratégias seria a vacinação de portuários e aeroportuários, que começou nesta última sexta-feira (28) no Estado.

"Em mais de um ano da pandemia, uma das coisas que aprendemos é que o vírus tem geografia própria. Ele primeiro se instala em uma área central, como foi na plataforma logística da China. A doença tem entrada no país nos hubs logísticos metropolitanos, então, naturalmente, vai passar por grandes portos e aeroportos. E o Espírito Santo tem uma dinâmica portuária muito forte e esse fator traz preocupação", alerta.

CENÁRIOS PARA O ES

Com um monitoramento permanente da pandemia no Espírito Santo, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, vislumbra cenários sobre a evolução da doença até julho. Em um, período de estabilidade e pequenas oscilações nos indicadores, como começa a se observar atualmente; e em outros três, por razões distintas, a possibilidade de quarta onda é mais forte.

Nésio Fernandes ressalta que não é necessária a disseminação da cepa indiana para uma nova aceleração de casos. Bastam o aumento das interações e o descumprimento de medidas, como distanciamento social e uso de máscaras, para que mais pessoas sejam infectadas.

Ele observa que as três ondas já registradas no Estado foram decorrentes de cepas originárias e não pela introdução de novas variantes, embora a terceira expansão tenha sido marcada pelo crescimento da variante inglesa . De todo modo, manteve-se o padrão de mais casos graves, internação hospitalar e óbito entre os idosos e pessoas com comorbidades.

O risco de nova onda é iminente porque a imunidade coletiva só será alcançada, segundo Nésio Fernandes, quando de 70 a 80% da população estiver vacinada. Conforme dados do painel de vacinação desta quinta-feira (27), o Espírito Santo não chegou nem mesmo a 10% de seus habitantes com as duas doses, ainda que no ranking nacional o Estado figure entre os que apresentam melhor desempenho na campanha de imunização.

"Sem contar a possibilidade de predominância de variante com escape vacinal (cujas vacinas disponíveis não têm efeito)", aponta Nésio Fernandes.

Nésio Fernandes comanda a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) Crédito: Divulgação | Sesa

O secretário também se preocupa com a perspectiva de, no Espírito Santo, a variante P.1 (brasileira) se tornar predominante, afetando a faixa etária de 30 a 59 anos que ainda não foi imunizada. E esse público mais vulnerável pode provocar uma nova pressão assistencial.

Atualmente, o Estado dispõe de cerca de 350 leitos de UTI para a Covid-19 vagos, mas, dada a velocidade de contágio e risco de agravamento, podem rapidamente ser ocupados porque a estabilização de casos ocorre num momento em que o patamar de internações ainda é alto.

E se, sem vacina, as pessoas continuam a circular não adotando os cuidados necessários para se proteger e também aos outros, o Espírito Santo ainda vai vivenciar altos e baixos da pandemia.

"Nessa circunstância, precisamos naturalizar uma possibilidade que foi apresentada lá atrás, nas projeções que a Sesa fez no ano passado, de que poderíamos viver ciclos de abertura e fechamento de atividades, no Estado inteiro ou em regiões, até alcançar a imunidade coletiva", destaca Nésio Fernandes.

Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus: país passou por duas ondas da pandemia Crédito: Alex Pazuello/Semcom

ONDAS DA PANDEMIA

A definição de ondas, no início da pandemia, estava associada a uma redução radical da transmissão após um pico de casos, quase zerando novos registros de infecção, como observado em países europeus. Contudo, o Brasil, e também o Espírito Santo, não tiveram esse momento de queda acentuada que chegasse próximo de zero.

O Espírito Santo, por sua vez, teve sua primeira onda com pico em junho de 2020, voltou a crescer no final do ano e, mais recentemente, nova onda que atingiu o ápice em março - o pior momento desde o início da pandemia . A expectativa de Pablo Lira é que, mesmo com a quarta onda, os indicadores não sejam tão ruins.