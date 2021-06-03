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Hospitais capixabas

ES não receberá pacientes de outros Estados neste momento, diz Casagrande

A informação é do governador Renato Casagrande, divulgada em suas redes sociais nesta quinta-feira (03)

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 12:19

Publicado em 

03 jun 2021 às 12:19
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu 36 pacientes com Covid-19 vindos de Manaus em janeiro de 2021 Crédito: Fernando Madeira
ES não receberá pacientes de outros Estados neste momento, diz Casagrande
Espírito Santo não irá receber pacientes vindos de outros estados para tratamento contra a Covid-19, neste momento. A informação é do governador Renato Casagrande, disponibilizada na manhã desta quinta-feira (03) em suas redes sociais.
A vinda dos pacientes para as unidades hospitalares capixabas chegou a ser ventilada pelo secretário Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende. A intenção era enviar para o Estado de 10 a 20 pacientes com Covid-19 do Estado do Centro-Oeste.
No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa) disse que ainda não havia nada formalizado sobre essa possibilidade e que não possui previsão de receber esses doentes. O sistema de saúde do Mato Grosso do Sul está em estágio de colapso devido à superlotação de leitos de contaminados pelo coronavírus. A sobrecarga de doentes levou o Executivo a transferir um paciente para Rondônia, em avião próprio do governo estadual, e discutir a proposta de outros nove pacientes para o Norte.
O Espírito Santo já cedeu leitos para pacientes de Manaus (AM)Rondônia e de Santa Catarina, estados que também enfrentaram colapsos em seus sistemas de saúde. Todos já retornaram para suas casas após receberem alta.

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